Camisa resgatada no acidente da Chapecoense vai decorar bar em Medellín

Camisa de Bruno Rangel foi resgatada dos destroços do avião. Foto: Divulgação

São Paulo - O bar temático criado em Medellín para homenagear as vítimas do acidente aéreo da Chapecoense recebeu a peça que faltava. O dono do estabelecimento, Juan David Pemberty, contou, nesta terça-feira (21), que recebeu de presente a camisa do atacante Bruno Rangel resgatada no local da queda do avião, entre os municípios de La Ceja e La Unión, no noroeste da Colômbia.

O Café Bar Chapecoense, inaugurado no começo do mês, foi uma iniciativa do empresário para homenagear os jogadores falecidos no acidente de novembro. O dono mandou fazer um painel com fotos dos atletas presentes na viagem, montou uma réplica em fibra de vidro da cabine do avião da LaMia e colocou no balcão fotos do time, do mascote e da taça da Sul-Americana, entregue de forma póstuma ao time catarinense. O adereço que ele desejava exibir era uma camisa da equipe.

O empresário contou ter sido procurado por um morador da região próximo ao local da queda do avião, para entregar uma camisa. "A camisa veio de La Unión e foi resgatada do local do acidente. Estou feliz, porque procurei muito pela camisa e por saber que era de um dos jogadores, me deixa muito emocionado", contou o empresário.

A região do acidente foi bastante vasculhada por moradores locais. Alguns levaram para casa pertences de valor dos jogadores. O clube chegou a contratar uma seguradora para armazenar objetos pessoais no aeroporto de Medellín e evitar saques. Da bagagem que não foi extraviada, colombianos guardaram a camisa do lateral-esquerdo Alan Ruschel, um dos sobreviventes da tragédia.

A camisa entregue a Pemberty é de Bruno Rangel, o maior artilheiro da história da Chapecoense, com 77 gols. A peça na cor branca tem o nome e o número do atacante, traz na manga o adesivo da Copa Sul-Americana e de acordo com o empresário, está em boas condições. O plano dele é exibir o uniforme no bar depois de realizar o sonho de visitar Chapecó. "Quero estar vestido com ela para quando for em algum jogo do time na Arena Condá", afirmou.