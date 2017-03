Campeonato Amazonense finaliza primeira rodada, neste sábado

Primeira rodada do Estadual tem três jogos programados para hoje. O principal deles é entre Rio Negro e São Raimundo, no Estádio da Colina. O Nacional encara o Manaus

Torneio Início promoveu o começo do Estadual. Fast foi o vencedor. Foto: Mauro Neto/Divulgação Sejel

Manaus - Três partidas finalizam a primeira rodada do Campeonato Amazonense de Futebol, neste sábado (18). Em Manaus, Rio Negro e São Raimundo fazem um clássico, no Estádio Ismael Benigno, a Colina, às 16h. No mesmo horário, só que em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), o Princesa estreia na competição diante do campeão da divisão de acesso, o Holanda, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão. Fechando a rodada, Nacional e Manaus FC se enfrentam, às 19h, no Estádio Carlos Zamith.

Rio Negro e São Raimundo entram no Amazonense com objetivos diferentes. Após surpreender no Estadual do ano passado, quando chegou à semifinal da competição, mesmo com um elenco desacreditado, o Galo da Praça da Saudade chega com um time forte e sedento por conquistas, em 2017. Comandado pelo técnico Aderbal Lana, o Alvinegro aposta em jogadores como o lateral-direito Wagner Diniz, que coleciona passagens por grandes clubes, como São Paulo, Santos e Vasco, e o atacante Leonardo, conhecido como ‘Índio Negro’, para sair de campo com os primeiros pontos no Estadual.

Enquanto isso, o São Raimundo é a maior incógnita do torneio. Com a base do time formada pela seleção de Fonte Boa (a 678 quilômetros a oeste de Manaus), o Tufão da Colina busca surpreender, dentro de casa. Nesta semana, o time anunciou a contratação de Joyran (goleiro), Evertor (volante) e Alexandro (atacante), que estavam em clubes do Nordeste.

Maior campeão amazonense, o Nacional encara o Manaus FC. Apesar de enfrentar o caçula do futebol local, o confronto é recheado de rivalidade, porque o Gavião do Norte foi fundado pelo ex-presidente do Naça, o ex-vereador Luis Mitoso. Diferente das últimas temporadas, o campeonato amazonense é a única competição que o Leão ainda tem para disputar, após ser eliminado da Copa Verde. Para manter vivo o projeto que visa colocar o time na Série B do Campeonato Brasileiro até 2024, é fundamental terminar entre os primeiros no Estadual para garantir vaga na Série D do ano que vem.

No interior, o ‘tri vice-campeão’ amazonense, Princesa do Solimões, recebe o Holanda para confirmar a força dentro do Gilbertão. A equipe representará o Amazonas, junto com o Fast, na Série D deste ano.