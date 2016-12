Chapecoense se reergue aos poucos após um mês do acidente

Alan Ruschel é um dos sobreviventes e já voltou a pisar em um campo de futebol. Foto: Jeferson Guareze/AE

Chapecó - O dia 28 de novembro de 2016 escreveu na história a maior tragédia do futebol brasileiro. A queda do voo que levava a delegação da Chapecoense para a primeira final de uma competição internacional completou um mês, na última quarta-feira. Se tanto o time catarinense como os sobreviventes lutam para seguir em frente, com dignidade, ainda existem questões referentes ao acidente a serem respondidas.

Uma das poucas certezas que já se têm a respeito da tragédia que deixou 71 mortos e apenas seis sobreviventes é o fato de que o voo tinha irregularidades e não deveria ter sido aprovado pelas autoridades de aviação bolivianas. As investigações do próprio país culparam a companhia aérea LaMia pelo acidente. A empresa é acusada de realizar trajetos utilizando a carga de combustível abaixo do que manda a lei - planos de voo apontam que é necessário ter combustível suficiente para a viagem, além de uma reserva, para caso de imprevistos.

Apesar disso, a LaMia era frequentemente utilizada por equipes de futebol da América do Sul. A seleção da Argentina e a própria Chapecoense já haviam voado pela companhia aérea boliviana - um vídeo, gravado antes da decolagem com a delegação catarinense, inclusive, continha elogios do técnico Caio Júnior e de membros da diretoria ao serviço prestado na viagem anterior, nas semifinais do torneio, contra o San Lorenzo.

Apesar da tragédia, seis passageiros resistiram: o lateral Alan Ruschel; o goleiro Jackson Follmann - ele perdeu uma das pernas e é o único a ainda seguir internado; Rafael Henzel - único jornalista a sobreviver; o zagueiro Neto; além de dois tripulantes - Erwim Tumiri e Ximena Suárez.

O recomeço

Com membros da diretoria mortos no voo - incluindo o presidente do clube, Sandro Pallaoro -, a equipe catarinense teve de se reconstruir praticamente do zero. Dentre os três sobreviventes da equipe, apenas o lateral Alan Ruschel, quem melhor se recupera do acidente, deve ter condições de voltar a atuar em um futuro próximo. O zagueiro Neto só deverá ser liberado pelos médicos para realizar exercícios físicos dentro de pelo menos quatro meses. Jackson Follmann pode se tornar atleta paralímpico.

Plinio David De Nes Filho, que fazia parte da diretora da Chapecoense, assumiu a presidência, e trouxe alguns reforços para o elenco, como o goleiro Elias (ex-Juventude), o zagueiro Douglas Grolli (ex-Cruzeiro), o meia Dodô (ex-Atlético-MG) e o atacante Rossi (ex-Goiás). Eles disputarão a próxima edição da Copa Libertadores - vaga a que tem direito o campeão da Copa Sul-Americana, em conquista confirmada pela Conmebol, após a tragédia.

O primeiro jogo da Chapecoense deve ser justamente contra o último adversário antes da tragédia. O clube anunciou, nessa quinta-feira (29), que um amistoso contra o Palmeiras (adversário da 37ª rodada do Brasileirão deste ano) está encaminhado, para o dia 21 de janeiro, na Arena Condá.