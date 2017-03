Clássico dos Milhões movimenta o Mané Garrincha neste domingo

Enquanto o Flamengo já está classificado à segunda fase da Taça Rio, o Vasco ainda tenta se consolidar na zona de classificação do returno. Técnicos jovens são destaques do duelo

Zé Ricado e Milton Mendes demonstraram respeito mútuo, antes do clássico. Fotos: Gilvan de Souza/Divulgação Flamengo e Paulo Fernandes/Divulgação Vasco

Rio de Janeiro - Não foi apenas a natural dificuldade de um clássico que preocupou os técnicos de Flamengo e Vasco, durante boa parte desta semana. Para o duelo deste domingo (26), que será disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 17h30 (de Manaus), pela quarta rodada da Taça Rio, Zé Ricardo e Milton Mendes tiveram outro fator de inquietação: os desfalques.

O Flamengo, por exemplo, tem problemas em quase todos os setores. Com um desgaste na panturrilha direita, Rômulo foi vetado e está fora do duelo. É o mesmo caso do meia-atacante Gabriel, que sofre com dores na coxa, e dos armadores Conca e Ederson, que já têm trabalhado com bola, mas sem previsão de retorno.

Aos lesionados, somam-se ainda os desfalques do lateral-esquerdo Trauco, do meia Diego e do atacante Guerrero, convocados para compromissos das suas respectivas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Embora garantido na semifinal do Campeonato Carioca, devido ao desempenho na classificação geral, Zé Ricardo antecipou que escalará força máxima. Assim, Márcio Araújo e Renê seguirão no time titular.

A única dúvida fica pelo substituto de Guerrero: Felipe Vizeu foi titular na vitória sobre o Bangu, na quarta-feira, mas Leandro Damião tem entrado bem e pode ganhar a posição. Existe até a possibilidade dos dois atuarem juntos, o que resultaria na saída de Lucas Paquetá.

“O Guerrero tem essa dificuldade de ser constantemente convocado e, tendo isso em vista, tivemos que preparar Vizeu e Damião da mesma maneira que ele”, comentou o técnico. “Partimos da lógica que ambos estão preparados. Damião atua há mais tempo na posição, mas o Felipe é muito promissor, não fica muito tempo sem marcar. Ainda não decidimos se usaremos dois atacantes de referência”.

Cruz-Maltino necessitado

Com cinco pontos no Grupo C, por sua vez, o Vasco precisa vencer para ficar na zona de classificação. Mas, para isto, precisa superar alguns desfalques importantes, como Luan, Rodrigo, Kelvin, Guilherme e Wagner.

Além disso, Milton Mendes não poderá contar com uma das principais referências do time, o goleiro Martín Silva, convocado pela seleção uruguaia. Ainda assim, o treinador se mostrou confiante e apostou em um bom resultado.

“Todos são importantes. O Martín é o titular, mas o Jordi mostrou personalidade muito grande e uma performance muito boa, no último jogo. Confio bastante nele”, avaliou o treinador, que assumiu no lugar de Cristóvão Borges e estreou com uma importante vitória, sobre o Madureira, na quarta-feira.

“Estamos encarando o jogo como o mais importante da nossa vida, pois é o próximo. É uma final para nós. E é dessa forma que estamos encarando as partidas desde o dia que chegamos no clube”, completou o treinador.