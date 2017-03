Clayton será apresentado como novo reforço do Corinthians nesta terça-feira

Clayton já treina no CT Joaquim Grava, no Corinthians. Foto: Divulgação

São Paulo - O atacante Clayton será apresentado nesta terça-feira (28) como novo reforço do Corinthians e terá um motivo especial para tentar dar certo no novo clube. O pai do jogador, Seu Biro, recomendou ao filho que ele fosse para o time paulista em 2015, quando, optou defender o clube mineiro.

Corintiano fanático, Biro sonhava ver o filho no Corinthians e isso quase aconteceu. As conversas chegaram a ficar bem adiantadas entre o atleta, o clube e o Figueirense, que era o detentor dos direitos do atleta, mas com ofertas de diversas equipes, o atacante decidiu tentar a sorte no futebol mineiro.

Clayton chega ao Corinthians em uma troca envolvendo o meia Marlone, que foi para o Atlético-MG com contrato válido até dezembro. O atacante tem 21 anos chega ao time de coração do pai com a missão de provar que não é apenas mais uma jovem promessa que não se confirma. No Galo, ele sofreu com a forte concorrência no setor. Dentre outros, precisou disputar vaga com Fred, Pratto e Robinho e o fato de ter sido contratado por R$ 15,2 milhões não foi motivo suficiente para ter mais oportunidades.

Como estava treinando normalmente no Atlético-MG, Clayton está bem fisicamente e pode atuar já no final de semana, quando começa a disputa das quartas de final do Paulista. Ele será inscrito no lugar de Marlone. No total, o clube pode fazer até três alterações na lista do 28 que atualmente estão a disposição do técnico Fábio Carille. Além disso, ele poderá atuar pela Copa do Brasil, já que não chegou a jogar a competição pelo clube mineiro.