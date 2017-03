Corinthians confirma a contratação de Clayton, do Atlético Mineiro

Jogador se destacou no Figueirense em 2015, mas não obteve sucesso no Atlético Mineiro no último Campeonato Brasileiro. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

São Paulo - O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira (27), a contratação do atacante Clayton. O jogador chega do Atlético-MG com contrato de empréstimo válido até o fim do ano e, em contrapartida, o clube paulista cedeu pelo mesmo período o meia Marlone. A apresentação do jogador será nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava.

Clayton tem 21 anos e, antes de chegar ao Atlético-MG, se destacou com a camisa do Figueirense. Após um bom Campeonato Brasileiro, despertou o interesse de vários clubes do Brasil e do exterior, inclusive o Corinthians, que chegou a ficar próximo de sua contratação. Mas o atleta acabou optando por defender o clube mineiro, onde não conseguiu repetir a boa passagem obtida pelo futebol catarinense.

O jogador poderá ser aproveitado na Copa do Brasil e na segunda fase do Paulista, que começa neste final de semana. A tendência é que ele seja inscrito justamente no lugar de Marlone, que foi para o Atlético-MG como parte do negócio. Na quinta-feira, após o jogo com o Red Bull Brasil, o técnico Fábio Carille já falava de Clayton e destacava os pontos fortes do atleta.

"Ele é um jogador que a gente busca. Ele chega ao fundo, visa a área e é um jogador que a gente quer para esse setor (ataque)", explicou. No esquema do treinador, Clayton pode atuar como um atacante mais recuado, caindo pelas pontas, como faz Romero, ou jogar de centroavante, posições ocupadas atualmente por Jô e Kazim.