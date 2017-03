Corinthians encara a Ponte Preta sem a formação ‘ideal’

A mudança do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1 passa pelo posicionamento de Rodriguinho, que pode jogar como volante ou meia

Técnico Fábio Carille dará descanso a alguns titulares. Foto: Divulgação/Corinthians

São Paulo - Desde que assumiu o comando do Corinthians, o técnico Fábio Carille avisou que não gosta de fazer rodízio entre jogadores e mudar a formação titular, exceto em ocasiões especiais, como de desgaste físico, algo que deve ocorrer diante da Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, às 15h (de Manaus).

O ‘Corinthians ideal’ de Carille conta com: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Maycon e Romero; Jô. A mudança do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1 passa pelo posicionamento de Rodriguinho, que pode jogar como volante ou meia. Esta, inclusive, foi a formação utilizada na partida contra o Santos e diante do Luverdense, quando o time conquistou duas vitórias - por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Para o jogo contra a Ponte Preta, Carille levará a campo um time bem diferente, já que alguns jogadores têm demonstrado muito cansaço, nos últimos jogos. Outros, inspiram cuidados médicos, como o goleiro Cássio, que chegou a ficar fora de um treino. Por isso, o time levou três goleiros para Cuiabá, pois havia a possibilidade do titular não atuar.

Na zaga, Pablo e Balbuena podem ganhar um descanso. No meio, desfalque certo é o volante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jadson também pode ganhar um descanso.