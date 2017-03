Fla-Flu decisivo da Taça Guanabara terá local definido nesta quarta-feira

Caso não seja possível jogar no Maracanã ou no Engenhão, o Mané Garrincha, em Brasília, surge como opção. Foto: Estadão Conteúdo

Rio de Janeiro - Flamengo, Fluminense e representantes da Federação de Futebol do Rio se reúnem nesta quarta-feira (1) para definir o local da final, domingo, da Taça Guanabara. O Tricolor defende o Maracanã; o Rubro-Negro acha difícil e acredita que o jogo será no Engenhão.

Fazer a decisão no Maracanã é possibilidade remota, apesar de o gramado ter apresentado melhora nos últimos dias. Isso porque o estádio não tem laudo do Corpo de Bombeiros nem da Polícia Militar para que possa ser aberto ao público. “É melhor não alimentar esperanças’’, disse o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello.

A outra opção, de acordo com o regulamento, é o Engenhão. Para isso, porém, será preciso que clubes e federação consigam suspender novamente a liminar que proíbe clássicos com torcida mista no Rio. Fla, Flu e federação apostam que terão sucesso no pedido à Justiça. Caso não seja possível jogar no Maracanã ou no Engenhão, o Mané Garrincha, em Brasília, surge como opção.