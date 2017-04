Desta vez sob forte chuva, Seleção começa treino com bola no Carlos Zamith

Treino aconteceu no Estádio Carlos Zamith, nesta quarta-feira. Foto: Mauro Neto/Sejel Divulgação

Manaus - Depois do forte calor e intensas avaliações físicas no primeiro dia de treino em Manaus, a Seleção Brasileira Feminina começou os treinos com bola, na manhã desta quarta-feira chuvosa (5), no Estádio Carlos Zamith, no Coroado. A técnica Emily Lima fez um trabalho tático em campo reduzido, mas sem esboçar uma provável equipe titular para enfrentar a Bolívia no amistoso, na Arena da Amazônia, neste domingo (9) à noite.

Com 24 jogadoras convocadas, a treinadora dividiu o grupo em 12 atletas de cada lado e sem posição de origem fixa em campo. Na equipe sem coletes, cinco das sete atacantes estavam presentes: Marta, Cristiane, Darlene, Debinha e Bia Zaneratto. A defesa tinha a goleira Bárbara, as laterais Tamires e Fabiana e mais as zagueiras Rafaelle e Bruna Benites. No meio de campo, Thaisa e Franciele eram as armadoras.

A atividade no estádio durou mais de duas horas e, depois do primeiro contato de todas as atletas com a bola, a treinadora da Seleção Feminina ficou mais de cinco minutos conversando com o grupo, na chuva. Apenas as goleiras Bárbara e Thaís Picarte não participaram das orientações finais para poder realizar um treinamento específico.

Jogadora do North Caroline Courage (EUA), a meia Rosana afirmou que a Seleção está assimilando a nova filosofia de trabalho e estratégia de Emily Lima na equipe canarinho. “O treino foi mais pesado, mas de uma forma já dá concepção do que a Emily quer para o time: organização defensiva e transição ofensiva rápida. É um treino muito dinâmico e importante dentro da característica de jogo dela”, afirmou.

Com experiência em edições das Copas do Mundo e Olimpíadas, a meia também elogiou a técnica Emily Lima, que estreou oficialmente no comando da Seleção Feminina na 8ª Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino, em dezembro de 2016, em Manaus.

“Eu conheço a Emily há mais tempo, inclusive, joguei com ela no São José (SP) no ano passado. É uma estudiosa do futebol e está por dentro do futebol moderno, além de acompanhar muito o futebol europeu. E tenho certeza que essa forma de pensar e buscar conhecimento ajudará muito a Seleção Brasileira dentro do campo”, disse Rosana, que destacou a qualidade técnica das jogadoras brasileiras em relação ao futebol americano.

Pela primeira vez convocada para a Seleção Feminina principal, a lateral-esquerda do Corinthians, Jucinara, afirmou ser tranquilo o ambiente na equipe do Brasil. “Feliz de estar aqui e jogando com ídolos, como a Rô (Rosana), Cristiane e a Marta. Para mim é um clima gostoso e bom e de muito trabalho. Está só começando algo bem grande”, declarou a lateral, que revelou que técnica pediu para a Seleção ‘jogar mais para frente’.