Dívida com arbitragem é ameaça ao Rio Negro

Rio Negro alega que taxa de arbitragem deveria ser paga pela FAF. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - A apenas cinco dias do início do Campeonato Amazonense de 2017, que será na próxima terça-feira (14), Manaus FC e Rio Negro, que estreiam na competição no sábado seguinte, dia 18, foram suspensos por dívidas com arbitragem, ontem. No entanto, o Manaus já conseguiu provar, com recibos, que não possui dívidas e teve a suspensão revogada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM).

Já o Rio Negro, por outro lado, não poderá jogar o Estadual até quitar os débitos referentes às contas não pagas pelos serviços dos árbitros e assistentes, na temporada do ano passado.

“O Rio Negro, que tem quatro taxas pendentes (para pagar), foi julgado, no ano passado. Deveria ter pagado em três dias e, como não fez, está suspenso, desde então”, disse o presidente do TJD-AM, Edson Rosas.

O diretor de futebol do Rio Negro, William Abreu, afirmou que marcará uma reunião para conversar com o mandatário do TJD sobre a responsabilidade pela dívida. “Há uma discussão no regulamento de que quem deveria pagar era a Federação (Amazonense de Futebol-FAF), mas quero discutir isso para pararem de empurrar um para o outro. Nossa gestão não será prejudicada por isso”, afirmou Abreu.

O cartola do Galo garantiu que o débito, que chega a R$ 3 mil, será liquidado. “Só temos jogo no dia 18, mas a arbitragem precisa ser paga. Sem dificuldades”, declarou Abreu.

Para o presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, houve uma falha de comunicação entre a Comissão Estadual de Arbitragem do Amazonas (Ceaf-AM) e o TJD-AM. O dirigente garantiu não haver dívidas. “O Manaus quitou, desde o ano passado, um débito de R$ 1,2 mil no Estadual Feminino. Enviamos para o e-mail da federação esse recibo da conta paga para darem baixa. Aconteceu um equívoco, mas está contornado”, explicou Silva.

Dos oito clubes participantes da Série A do Estadual deste ano – Fast Clube, Princesa do Solimões, Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Manaus FC, Holanda e Penarol – o presidente do TJD, Edson Rosas, garante que apenas o Galo não conseguiu quitar as pendências. Em 2017, os árbitros aceitaram conceder um ‘desconto’ de R$ 200 por jogo aos times. A taxa de arbitragem caiu de R$ 1,8 mil para R$ 1,6 mil (redução de 11%).

O presidente da Associação dos Árbitros de Futebol do Amazonas (Asaf), Weden Cardoso Gomes, alertou que no Amazonense não irá tolerar mais atrasos no pagamento da cota de arbitragem. “Garantimos que, caso o pagamento da taxa não seja feito antes do jogo, não iremos apitar. Podem querer até nos tirar do quadro de arbitragem, mas em hipótese alguma vamos apitar”, afirmou Gomes, na época da negociação do desconto da taxa.