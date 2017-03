Duelo de leões termina empatado e Naça perde 100% de aproveitamento

Líder, o Leão da Vila Municipal perdeu os 100% de aproveitamento no Estadual ao empatar com o Leão da Velha Serpa, o Penarol, no Carlos Zamith

Duelo entre o Nacional e o Penarol terminou em 1 a 1. Foto: Arlesson Sicsú/Nacional FC Divulgação

Manaus - Com três dos quatro jogos programados para a quarta rodada do Campeonato Amazonense adiados, por conta de manutenção nos gramados dos campos, em Manaus, apenas Nacional e Penarol entraram em campo, nesta quarta-feira (29), no Estádio Carlos Zamith, na capital. Líder, o Leão da Vila Municipal perdeu os 100% de aproveitamento no Estadual ao empatar com o Leão da Velha Serpa por 1 a 1.

O Naça chegou aos 10 pontos. Roger marcou o gol do time do interior, aos 22 minutos do primeiro tempo e Jeferson Araújo empatou para o da capital, logo no começo do segundo tempo, aos 5 minutos.

O Nacional volta a campo, neste sábado, quando visita o Princesa do Solimões. Já o Penarol, que foi a quatro pontos com o empate de hoje, recebe o Manaus FC, no mesmo dia. O Leão do interior ocupa apenas a 5ª colocação do regional.

Os quatro primeiros colocados, ao final da primeira fase, avançam para as semifinais e os dois últimos serão rebaixados à divisão de acesso.