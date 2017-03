Dupla demitida pelo Fast revela motivos da saída

Tiago Verçosa disse que não cometeu indisciplina e apenas respondeu à ofensas. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Demitidos pelo Fast Clube, na última terça-feira, sob alegação de indisciplina, os atacantes Júnior Neymar, de 22 anos, e Tiago Verçosa, de 28, fizeram mea culpa sobre os motivos alegados pela diretoria. No domingo passado, o Tricolor estreou com uma vitória por 1 a 0 sobre o Santos-AP, na Copa Verde, na Arena da Amazônia.

No mesmo dia, após o jogo, Neymar, que jogou os 90 minutos, postou no Facebook um lamento. “Obrigado Senhor por tudo. Ganhamos de 1 a 0, mas minha atuação não foi boa. Errei jogadas e na marcação deixei a desejar... Triste, mas vou dar a volta por cima e voltar a atuar bem para ajudar meus companheiros”.

Dois dias após a promessa, Júnior Neymar foi dispensado pelo Rolo Compressor, sem imaginar que uma ‘noitada’ de carnaval, antes da partida, seria denunciada e usada para justificar o corte dele do time. O jogador reconheceu o erro.

“Foi um tanto justo e um tanto não. Realmente, na semana do jogo, eu saí (na quinta-feira, dia 2, três dias antes do jogo pela Copa Verde) e, devido o carnaval, acho que me deixei levar. Não foi no sábado, como alguns afirmaram, porque estava em concentração, com o time, em um hotel”, disse, ao daclarar que a decisão da diretoria do Fast, em acordo com o técnico João Carlos Cavalo, foi muito rigorosa. Para ele, a situação poderia ser contornada com multa ou suspensão.

“Querendo ou não, isso afeta o rendimento em campo. Mas acho que esse não foi o principal motivo (pela demissão), assim como eu nosso time não foi bem. Por ser mais novo preciso ter mais cabeça porque por qualquer coisa vão querer me julgar”, comentou Júnior Neymar, que se arrependeu do comportamento.

Desempregado, o atacante disse que recebeu proposta de um time do Amazonas e acredita que uma possível fama de ‘baladeiro’ não deve atrapalhar a carreira. Ele afirmou ter aprendido a lição. “As oportunidades podem ser únicas e temos que saber renunciar algumas coisas para obter algo melhor no futuro”, declarou Neymar.

Contratado pelo Rio Negro, logo depois de sair do Fast, o atacante Tiago Verçosa ficou inconformado pela acusação de ‘indisciplina’ utilizada pelo Fast na hora de demití-lo. Ele afirmou que discutiu com o técnico João Carlos, em campo, ao ser substituído no jogo com o Santos-AP, para responder ofensas.

“Eu saí do jogo calado, só que fui desrespeitado e xingado pelo técnico, que levantou do banco chamando vários ‘palavrões’ para mim. E houve um bate boca normal, porque não sou mais menino. Não fiquei chateado por ser substituído”.

“É normal ser dispensado, isso acontece em qualquer lugar. Mas a forma que ocorreu que não gostei, porque não aconteceu nenhuma indisciplina. O próprio técnico falou, na imprensa, que eu seria demitido porque contrataram mais dois atacantes, o Charles e o (Charles) Guerreiro. Então, nem havia necessidade de alegar indisciplina”, disse.