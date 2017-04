Edimar sofre estiramento na coxa esquerda e desfalca São Paulo

O São Paulo oficializou a contratação de Edimar no dia 23 de março. Foto: Divulgação

São Paulo - Reforço do São Paulo, o lateral-esquerdo Edimar, ex-Cruzeiro, sofreu um estiramento no tendão do músculo reto femoral da coxa esquerda e não poderá entrar em campo contra o Linense, neste domingo (2), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em seu lugar, o técnico Rogério Ceni relacionou o volante Wellington.

O médico do clube, José Sanchez, preferiu não dar prazo para o retorno do jogador. Edimar foi inscrito pelo São Paulo para disputar a reta final do Paulistão, assim como o meia Thomaz e o goleiro Lucas Perri. Eles são os substitutos de Sidão (lombalgia), Bruno (entorse no tornozelo direito) e Lucas Fernandes (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda).

Em 23 de março, o São Paulo oficializou a contratação de Edimar. O lateral-esquerdo, que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Mano Menezes, fica no Morumbi até o final do ano, com opção de compra fixada. Ceni vinha pedindo um reforço para o setor, que conta com Junior Tavares.

O jogador foi formado nas categorias de base do Cruzeiro e, no inicio de carreira, rodou por Ipatinga e Tupi, além do Guarani, de Campinas, até ser emprestado ao Braga, de Portugal. A partir de 2009, fez carreira na Europa em equipes modestas, acabou se destacando no Rio Ave e voltou para o Brasil. Foi contratado pelo Cruzeiro em junho do ano passado por indicação do técnico Paulo Bento e teve boas atuações no início, mas depois caiu de rendimento.