Equipe do bairro Flores vence seletiva do Neymar Jr's Five, em Manaus

Time 'Brothers' garantiu, nos pênaltis, ida à etapa nacional, em Salvador. Campeão do torneio ganha convite para assistir a um jogo do Barcelona, na Espanha

Durante o fim de semana, seletiva reuniu 70 equipes na Arena da Amazônia. Foto: Antonio Lima/Divulgação Sejel

Manaus - Depois de quase 16 horas de muita bola rolando na Arena da Amazônia, o time Brothers saiu vitorioso na seletiva regional do Red Bull Neymar Jr's Five. A equipe do bairro Flores, na zona centro-sul, protagonizou a final com o Boreal FC, vencendo nos pênaltis por 3 a 2. A seletiva teve, durante os dois dias de evento, neste sábado e domingo (25 e 26), cinco jogos. A comemoração da equipe do bairro Flores ecoou no estádio e, ao que tudo indica, o Amazonas estará muito bem representando na etapa Nacional, que acontece dia 28 de maio, em Salvador.

“Essa conquista é muito importante para a gente. Focamos, nos esforçamos, treinamos e obtemos esse resultado satisfatório. Sabemos da nossa responsabilidade, pois seremos os únicos representantes do Amazonas, e queremos orgulhar todos aqueles que torcem e que vão torcer por nós. Lá em Salvador não vai ser fácil, mas vamos lutar, pois é um sonho estar num evento que leva o nome de um ídolo”, disse o capitão da equipe, Rodrigo Lago, que também atua no Futebol Americano. Segundo ele, praticar o esporte de bola oval ajudou na hora de sair na frente pela modalidade de bola redonda.

Para o jogador Walry Elias, a campanha do Brothers fez a diferença e ajudou o time a ganhar confiança para a tão desejada final. “Fomos invictos, não pegamos nenhum gol. Só pegamos um gol no pênalti, justamente na final. Fizemos dois jogos na primeira fase, ambos 5 a 0 e avançamos para as oitavas. Outro 5 a 0. Na semifinal ganhamos de dois a zero nos pênaltis e agora na final 3 a 1. Foi fantástico, estou sem palavras” disse.

Além de Manaus, as seletivas brasileiras do Neymar Jr’s Five acontecem em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Macapá (AP), São Paulo (SP), Recife (PE), Curitiba (PR) e Salvador (BA). Para a Brasileiro, as passagens aéreas e hospedagens foram garantidas pelos vencedores através da Red Bull. O vencedor da etapa nacional garante vaga para a final mundial, que será realizada no Instituto Projeto Neymar Jr, em Praia Grande, São Paulo.

O campeão do torneio receberá como prêmio o convite para assistir a um jogo do Barcelona, na Espanha, tendo a oportunidade de ver Messi, Suárez e Neymar Jr dando show em campo pelo time do Barça.

70 equipes

Durante o final de semana, o Neymar Jr’s Five reuniu 70 equipes. Todas atuaram no sábado e na manhã deste domingo um total de 24 equipe brigaram para chegar à final. Reunindo quase duas mil pessoas na Arena da Amazônia nos dois dias, Manaus foi considerada como uma das melhores sedes, diante das nove que também recebem a seletiva.

“Ficamos muito orgulhosos de receber a notícia pela Red Bull que nossa Cidade foi referência nessa seletiva e a ideia é expandir agora esta parceria. É muito importante uma empresa investir no esporte e nosso desejo é que cada vez mais esse exemplo possa ser seguido”, disse o titular da Sejel, Fabricio Lima.