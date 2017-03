Com estreia de ‘Fabuloso’, Vasco encara o Macaé no Estádio Nilton Santos

Pronto para estrear, Luis Fabiano gravou mensagem para a torcida do Vasco, no Twitter. Foto: Paulo Fernandes/Divulgação Vasco

Rio de Janeiro - Luis Fabiano, enfim, estreará pelo Vasco. Na última sexta-feira (10), em um curto vídeo publicado no Twitter oficial do clube carioca, o atacante convocou a torcida para a primeira partida pela equipe. “Espero todo mundo lá, no domingo”, comentou o jogador, referindo-se ao duelo contra o Macaé, no Estádio Nilton Santos, às 15h, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca,.

A expectativa de que ele pudesse estrear contra o Macaé já existia. O técnico Cristóvão Borges havia comentado, na quinta-feira, após o empate com o Vitória, por 1 a 1, pela Copa do Brasil, que o atacante estrearia, neste domingo, ou na próxima quinta-feira, no jogo da volta, contra o Vitória. O próprio Luis Fabiano, porém, dissipou essa dúvida.

“Desde que pisei no Rio de Janeiro foi uma loucura. Uma recepção muito legal. O carinho que o torcedor transmite é espetacular. Não sabia que seria assim. É algo novo. A torcida do Vasco é apaixonada. Tenho recebido muito apoio. A expectativa é do tamanho da responsabilidade. Tudo vem em dobro. Mas estou muito feliz pela recepção e pelo carinho. Espero poder retribuir o que aconteceu comigo, nesses 18 dias, se possível fazendo gols”, disse.