Fábio Carille é o novo treinador do Corinthians

São Paulo - O auxiliar técnico Fabio Carille é o novo treinador do Corinthians. A informação será oficializada na tarde desta quinta-feira (22) em uma entrevista coletiva convocada pelo clube e que terá a participação de Flavio Adauto, diretor de futebol, e Alessandro Nunes, gerente de futebol. Ela será realizada na sede social do clube.

A opção por Carille foi feita depois de o clube ouvir a negativa de alguns treinadores consultados, como Jair Ventura, que decidiu renovar contrato com o Botafogo, e Reinaldo Rueda, que decidiu continuar no Atlético Nacional, de Medellín.

Fábio Carille está no clube desde 2009 e sempre foi visto como um seguidor dos conceitos táticos e metodologia de treinos de Tite, hoje na seleção brasileira. O auxiliar assumiu o comando da equipe por duas vezes no ano passado, após a saída de Tite e a demissão de Cristóvão Borges, conquistando quatro vitórias, um empate e três derrotas. Na segunda oportunidade, chegou a receber a promessa do presidente Roberto de Andrade de que continuaria até o fim do ano. No entanto, depois, o mandatário optou por Oswaldo de Oliveira.