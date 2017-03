Fast estreia contra o Santos-AP pela Copa Verde, neste domingo

Técnico do Fast, João Carlos Cavalo admitiu que não conhece o time amapaense e que o Rolo Compressor precisará ser ágil e ofensivo, mas com cautela, para não ser surpreendido

Rolo Compressor volta à Arena da Amazônia, pela Copa Verde. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Eliminados nos jogos de estreias pela Copa do Brasil, os times do Fast Clube e Santos-AP, retomam a temporada de competições, neste domingo (5), às 16h (de Manaus), na Arena da Amazônia, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Verde. Em casa, o Rolo Compressor enfrentará um adversário taticamente desconhecido. O técnico João Carlos Cavalo quer um time ofensivo e ágil em campo.

A marcação sob pressão e maior posse de bola serão as prioridades, segundo Cavalo. Com uma vitória, o Fast adquire uma boa vantagem para o jogo de volta, no dia 19 deste mês, no Amapá. Desde a saída da Copa do Brasil, após empatar em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, no dia 16 de fevereiro, o Tricolor intensificou a preparação, com jogos-treino.

Se considerar as partidas amistosas com os times locais das divisões de acesso e principal e mais o confronto com o Vila Nova, primeiro jogo oficial deste ano, o Fast está invicto na temporada. O time goleou, duas vezes, por 3 a 0 e 5 a 0, o Rio Negro, que montou recentemente um elenco, no treinamento para a Copa Verde.

Antes do Galo, o Tricolor derrotou, duas vezes, pelo mesmo placar, por 4 a 0, o Tarumã, time que disputou a divisão de acesso do Estadual, e por 3 a 0 o Holanda, declarado na última quinta-feira, campeão da Série B local. Tudo no início da pré-temporada. Recentemente, o clube ganhou os reforços do volante Kleber e do meia Rodrigo.

Pelo segundo ano consecutivo, o Fast disputa a Copa Verde, mas desta vez na condição de atual campeão estadual e estreando direto na primeira fase. Em 2016, o Rolo Compressor disputou a fase preliminar do torneio regional por ser o segundo representante do Estado, direito conquistado ao vencer a Copa Amazonas.

Insucesso

Na edição passada da Copa Verde, o Fast foi eliminado pelo Águia de Marabá-PA e regressou à competição para fase inicial, após o Águia ser desclassificado pela escalação irregular de um jogador. A sobrevida não adiantou muito e Rolo Compressor acabou eliminado, novamente, por um clube do Pará, o Paysandu-PA, que se tornou o campeão de 2016.

Com a eliminação do Nacional para o Galvez-AC, na etapa preliminar do torneio, o Fast se tornou o único representante do Amazonas na Copa Verde deste ano. Caso avance para a segunda fase, a equipe de Manaus pode enfrentar o Atlético Acreano-AC ou o Remo-PA, rivais que costumam ser algozes dos clubes locais, nos últimos anos.

Depois da eliminação para o Vasco da Gama, pela Copa do Brasil, no dia 9 de fevereiro, o Santos-AP tirou somente dois dias de folga para concentrar a preparação no jogo com o Fast. O técnico Minga disse ao site Globoesporte.com que o time evoluiu fisicamente e ganhou dois reforços: o meia Rafinha e o atacante Maicon.