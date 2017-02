Fast inicia venda de ingressos para partida pela Copa do Brasil no fim desta semana

Partida contra o Vila Nova (GO) será realizada na Arena da Amazônia. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Com a expectativa de levar 15 mil torcedores à Arena da Amazônia, em Manaus, o Fast Clube deve iniciar as vendas, até o fim desta semana, dos ingressos para a partida de estreia do time pela Copa do Brasil de 2017, diante do Vila Nova (GO), na próxima quinta-feira (16), às 20h30. Os valores cobrados serão de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

A princípio, quatro pontos de vendas serão disponibilizados. Os torcedores poderão comprar os bilhetes na Associação Aquática Nobre, na Avenida Leonardo Malcher, Centro de Manaus, nas bilheterias da Arena Amadeu Teixeira, na Avenida Constantino Nery, e nas lojas Hiper Sport, do Manaus Plaza Shopping, na Avenida Djalma Batista, e do Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, zona norte de Manaus.

"Vamos colocar uma carga boa de ingressos. Não foi definido o limite, mas não faltarão bilhetes para ninguém. Estamos fazendo uma boa divulgação na mídia e redes sociais, e esperamos colocar de 10 a 15 mil torcedores na Arena para empurrar o Fast”, afirmou o diretor de futebol, Rodrigo Novaes.

O Fast não disponibilizará bilhetes para vendas online, segundo o diretor. Mas o departamento de marketing do clube criou uma promoção, que será divulgada nas redes sociais do Rolo Compressor, para atrair mais torcedores para a partida da Copa do Brasil. “Os ingressos devem ser entregues na sexta-feira (10). Na promoção, quem comprar uma entrada inteira (R$ 20) recebe mais um ingresso de graça para levar acompanhante”, explicou o diretor de comunicação do Tricolor, Rafael Melo.

O confronto do Fast com o Vila Nova, time da Série B do Brasileiro, será o primeiro jogo oficial do clube de Manaus desde o fim do jejum, de 45 anos, sem títulos no Campeonato Amazonense, em outubro do ano passado. Em 2017, o Tricolor disputará, além da Copa do Brasil, mais três competições: Copa Verde, Estadual e Série D do Brasileiro.

Com um elenco de 29 jogadores, na última segunda-feira (6), o Tricolor acertou a volta do meia Robinho. Ele se junta aos outros jogadores da base do time campeão, o zagueiro Thiago Brandão, o lateral André Luiz e o volante Roberto Dinamite.