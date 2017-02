Fast se organiza para abolir amadorismo e ser referência

Fast Clube tem se estruturado para se tornar competitivo também em competições nacionais. Foto: Divulgação/ Fast Clube

Manaus - Em meio ao amadorismo corriqueiro na gestão de futebol no Amazonas, o Fast vem comprovando que a organização fora das quatros linhas é fundamental para obter resultados positivos, dentro de campo. Na última semana, o clube anunciou o elenco para temporada 2017 e uma lista de diretores. A novidade é a criação do departamento de Marketing.

Há quatro anos à frente do departamento de futebol do Tricolor, o diretor de futebol Rodrigo Novaes disse que a ideia de estruturar as diretorias do clube foi do presidente Ednailson Rozenha.

“Comecei esse trabalho junto com o Cláudio (Nobre, vice-presidente do Fast). Tínhamos o presidente Rozenha e toda a diretoria, mas cuidando do futebol, apenas a gente. Fizemos um trabalho com os técnicos Ney Junior e, depois, o Cavalo (João Carlos Cavalo, atual treinador da equipe). Fizemos um elenco muito forte e acabamos caindo na semifinal, aos 42 minutos do segundo tempo. O trabalho foi muito bom. Mas o futebol é isso”, explicou.

“No ano passado, trabalhamos, juntos com o técnico Cavalo e um time, na nossa realidade, barato e muito competitivo. Conseguimos ajudar o Fast a conquistar o título que não vinha há 45 anos. Já passando para esse ano, depois de sermos campeões, vimos a necessidade de fazer o que sempre quisemos: profissionalizar o clube. Acho que o futebol tem que ser tratado assim. Aqui, em Manaus, os clubes são levados da maneira que podem ser, não como devem ser”, disse Novaes.

Apesar de ser um dos quatro grandes clubes de Manaus, o Fast não conta com um Centro de Treinamento (CT) próprio. Para o diretor, a mudança de patamar do Rolo Compressor aconteceu a partir do momento em que o clube firmou parceria com a faculdade Ulbra.

“A importância da Ulbra é gigantesca para o Fast. Sabemos que para disputar qualquer campeonato profissional, temos que ter uma estrutura e a primeira coisa necessária é o campo de treinamento. Mesmo não tendo uma equipe competitiva, você consegue colocar ela no nível de competição, tendo um espaço para preparar. Agradecemos muito a Ulbra e ela é fundamental para o sucesso que o Fast vem tendo, nos últimos anos. Ela é uma das grandes culpadas por esse sucesso do clube”, afirmou o dirigente.

Vice-presidente, Cláudio Nobre afirmou que, em vários momentos de sua trajetória no clube, convidou pessoas para fazer parte da diretoria do Fast, porém, apenas em 2016 foi possível consolidar a ideia.

“Graças a Deus, nesse momento, eu não estou sozinho. Ainda bem que surgiu uma geração de jovens adultos. Porque aquele negócio de ‘eu sozinho’, não existe. Ninguém faz nada sozinho. Isso veio de uma constante. Sempre chamei muita gente para fazer parte do Fast, mas muita gente não quer ajudar. Desde o ano passado, vem juntando, mesmo com a crise no Fast, novos colaboradores. Em vários momentos da história, não tinha como colocar o time em campo”, revelou Nobre.

Base valorizada

Sem um orçamento alto, o Fast apostou em jogadores locais como o volante Roberto Dinamite, o lateral-esquerdo André Luiz e o zagueiro Thiago Brandão para formar uma ‘espinha dorsal’ experiente. Ao mesmo tempo, deu oportunidade para atletas que se destacaram nas categorias de base. Exemplo disso é o zagueiro Guigui, que se valorizou e foi contratado pelo Mixto-MT.

Valorização de jogadores do Estado e marketing

Para 2017, a principal novidade na diretoria do clube é a formação de uma equipe de marketing. O planejamento é expandir a marca ‘Fast Clube’ pelo Estado e produzir receita para o clube, que disputará quatro competições na temporada (Copa Verde, Copa do Brasil, Serie D do Campeonato Brasileiro e Campeonato Amazonense).

“Estamos tentando ser o menos amadores possível. Sabemos que a parte estrutural do futebol amazonense dificulta isso. O setor de marketing é composto pelo Tiago Melo e o Alfredo. Ambos são da área e já estão correndo atrás de apoio, de mídia, para que possamos crescer mais ainda com o Fast e virar uma referência. Queremos tentar alcançar os clubes grandes do nosso País. Sabemos que a estrada é longa, mas já foi maior”, afirmou Rodrigo, que lembrou da parceria firmada com a empresa de materiais esportivos Soft Malhas.

“Estamos tentando caminhar profissionalmente. Fechamos uma parceria com a Soft Malhas. Eles vão fornecer todo o material esportivo do clube para a temporada. Provavelmente, da base também. Vamos confeccionar o material completo para colocar à venda. Eles farão todos os produtos oficiais do Fast”, afirmou o dirigente.

“O Fast sempre deu e sempre dará muito valor para os jogadores locais. O título no profissional contou com vários. Valorizamos e vamos continuar, porque acreditamos que o futuro do nosso futebol está nesses jovens jogadores, da terra, e nos que voltaram para defender os clubes de origem”, afirmou, ao exaltar a confiança no ressurgimento do futebol amazonense.