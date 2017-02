Fast segue caminho contrário ao Princesa e jogará em Manaus

Fast Clube enfrentará o Vila Nova-GO na Arena da Amazônia, em Manaus, no dia 16 deste mês, às 20h30, pela estreia na Copa do Brasil

Arena da Amazônia será palco da disputa. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O Fast Clube confirmou que enfrentará o Vila Nova-GO na Arena da Amazônia, em Manaus, no dia 16 deste mês, às 20h30, pela estreia na Copa do Brasil. A Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) reduzirá o valor do quadro móvel, que depende da quantidade de ingressos colocados à venda, e isentará o Tricolor do aluguel do campo (10% da renda bruta) e dos 10% da bilheteria, que abastece o Fundo Estadual de Esporte e Lazer (Feel).

Na edição deste ano, a Copa do Brasil, que vai do dia 8 de fevereiro até o dia 12 de outubro, será dividida em oito fases e terá mudanças na forma de disputa. Os jogos de ida e volta não serão mais realizados, nas duas primeiras fases, que, agora, são em partidas únicas.

Na etapa inicial, o time visitante, melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes (RNC) em comparação à equipe mandante, terá a vantagem do empate. Neste caso, a vantagem técnica pertence ao Vila Nova (GO), que disputa a Série B do Brasileiro e está em 44º no ranking. O Fast está na Série D e ocupa o 217º lugar do RNC de 2017.

Nas duas primeiras fases da competição, a divisão da renda dos jogos será de 60% para o clube classificado e 40% para o time eliminado. Para a segunda fase, avançam 40 equipes e a partir da terceira fase começam os jogos de ida e volta, com 20 clubes.