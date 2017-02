Fast treina na Arena da Amazônia e fecha preparação para jogo com o Vila Nova-GO

Para a primeira partida da temporada, o atual campeão amazonense se preparou por mais de 20 dias. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta quinta-feira (16), o Fast faz sua estreia na temporada 2017. Logo de cara, o Tricolor tem pela frente o Vila Nova-GO, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo acontece às 20h30 (de Manaus), na Arena da Amazônia. Devido ao novo regulamento da competição, o representante do Amazonas só avança na copa se vencer.

Cercado de mistério, o Fast realizou o último treinamento na tarde de hoje (15), no local da disputa. A primeira parte da atividade foi fechada para a imprensa, que só teve acesso ao gramado no momento em que acontecia o famoso ‘rachão’. Após a brincadeira, o técnico João Carlos Cavalo afirmou que manter o adversário sem maiores informações pode ser a chave para surpreender. Além disso, o time terá ao seu lado o apoio da torcida que, segundo o diretor de comunicação, Rafael Melo, já adquiriu mais de cinco mil ingressos.

“O importante é que vamos participar de uma competição a nível nacional. A primeira do ano. A Copa do Brasil com um formato diferente, sendo um tiro só. Não podemos desperdiçar essa oportunidade. Vamos tentar aproveitar o fator casa, que acho importante depois em uma partida desse tipo. Todos os aspectos têm que ser trabalhado da melhor maneira possível. Temos muitas informações deles. Por outro lado, eles não têm quase nada nosso. Acho isso muito importante”, disse o comandante.

O Fast deve entrar em campo com: Naylson, Emerson, Thiago Brandão, Fabio Gomes e Makeka; Roberto Dinamite, Matheus Cruz, Wesley e Robinho; Junior Neymar e Felipe.

Vila treinou em Manaus

Adversário da equipe amazonense, o Vila Nova desembarcou, na manhã de hoje, em Manaus. Com todos os titulares, a equipe do técnico Mazola Junior fez apenas um treino leve, no meio da tarde, no centro de treinamento do Nacional, o CT Barbosa Filho.

Vasco na espera

Se o Fast eliminar o Vila Nova, a próxima partida da Copa do Brasil será contra o Vasco, na Arena da Amazônia. O time carioca venceu o Santos-AP por 2 a 0. Pelo ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o clube mais ranqueado visita o que tem menos pontos.

Ingressos promocionais

Em busca de uma invasão tricolor na Arena, a diretoria do clube colocou três postos de venda de ingressos. As lojas Hiper Sport do Shopping Sumaúma (Cidade Nova), Shopping Manauara (Adrianópolis) e Uai Shopping (São José) estão vendendo os bilhetes nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O torcedor que adquirir o ingresso de inteira receberá outro de cortesia.