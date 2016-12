Felipe Melo é disputado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo

São Paulo - Embora muitos torcedores o considerem um jogador violento, o volante Felipe Melo está cheio de moral entre os clubes do Brasil e pelo menos quatro dos principais do País estão de olho em sua contratação. São os casos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo, além de sondagens de clubes da Europa.



O volante tem contrato com a Inter de Milão até o dia 30 de junho do ano que vem. Logo, a equipe italiana o negocia nesta janela de transferência ou o perderá de graça no meio da próxima temporada, já que, dificilmente, ele renovará contrato. Assim, diversos manifestaram interesse em sua contratação e a tendência é que as ofertas se intensifiquem no início de 2017.

Felipe Melo fez apenas dez partidas na temporada e, por isso, não deve ter a saída dificultada. Resta saber quem conseguirá oferecer melhor salário ao atleta e benefício ao clube italiano. Além dos times brasileiros, o Valencia, da Espanha, dentre outros clubes europeus e até times do Oriente Médio, já manifestaram interesse no jogador.

Flamengo e São Paulo o cobiçam há meses. O volante, inclusive, já apareceu em fotos com a camisa dos dois clubes e deu declarações onde demonstrava a vontade em atuar por um deles. Mas os valores da negociação e seu salário sempre dificultaram o acerto.

Recentemente, o Palmeiras também apareceu interessado e de todos os times brasileiros é quem parece com uma saúde financeira melhor. O Corinthians também informou para os agentes do atleta que querem saber a disponibilidade de ele poder defender o clube.

O volante se reapresenta no dia 3 de janeiro, quando deverá conversar com a diretoria do clube italiano e começará a definir o futuro. Até o momento, nenhum clube chegou a oficializar uma proposta para levá-lo. Todos aguardam para saber o que a Inter quer pelo jogador de 33 anos e que não atua no Brasil desde 2004, quando deixou o Grêmio.