'Feliz por estar vivo', Neto quer voltar a jogar pela Chapecoense

Neto teve situação mais grave ao longo do processo de recuperação. Foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo

Chapecó - O zagueiro Neto, o último sobrevivente a ser resgatado no acidente aéreo que deixou 71 vítimas no ida 29 de novembro, em Medellín, vai deixar o hospital na tarde desta quinta-feira (22) e continuar a recuperação em casa. Ainda debilitado, o zagueiro fez um breve pronunciamento bastante emocionado e agradeceu às orações e mensagens de carinho.

"Feliz por estar vivo, mas perdi muitos amigos. Tem sido tudo novo, fiquei muito tempo desacordado. Queria agradecer a todos pelo apoio, mandar um beijo de coração de todas as esposas que perderam seus maridos, seus filhos. Filhos que perderam seus pais. Não lembro de nada, são 10 dias desacordado. A situação que eu estava, os médicos dizem que eu não lembro de nada. Queria deixar meu agradecimento a todos que oraram por mim. Eu vim aqui porque tenho que agradecer aqueles que lutam junto comigo, é impossível não falar daqueles que se foram", afirmou o atleta.

Mesmo com a melhora do estado de saúde, na Colômbia, o zagueiro demorou a ser avisado sobre a tragédia. Os médicos decidiram preservá-lo do choque psicológico e emocional e só o informaram duas semanas depois. Neto reafirmou o desejo de voltar a jogar pela Chape. "Obrigado a todos por tudo que fizeram por mim, creio que logo, logo vou poder jogar, com a vontade de Deus vou estar pisando em campo na Arena Condá com a camisa da Chapecoense", disse Neto.

Com a saída do zagueiro, apenas um sobrevivente do voo seguirá internado. O goleiro Jackson Follmann, que foi submetido a uma cirurgia nesta semana, ainda ficará mais alguns dias hospitalizado.