Final da Copa Cristo Rei, entre Ituano e Maranata, é neste sábado

Manaus - No próximo sábado (11), a final da 3ª edição da Copa Cristo Rei de Futebol será disputada, às 20h30, no Campo da Divina, no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. ‘Papa-títulos’ da comunidade e atual campeão, o time do Ituano enfrenta o Maranata, focado no bicampeonato.

No primeiro confronto entre os finalistas, pela fase classificatória, o Ituano goleou por 4 a 2 o adversário. Em busca de um título inédito no torneio, que está sendo disputado desde outubro, o Maranata avançou, pela segunda vez, à decisão da Copa Cristo Rei. Na 1ª edição do evento amador, em 2015, a equipe precisou se contentar com o vice.

Pela competição, o Ituano também ostenta a melhor campanha. Em oito jogos, o favorito à taça de campeão acumula sete vitórias e apenas uma derrota. Já o Maranata conseguiu seis triunfos e sofreu dois reveses.

“Com apenas três anos de existência, o Ituano tem títulos pela Copa Rei, o Campeonato Interno do Parque das Laranjeiras e pelo Campeonato Principal do bairro”, disse presidente da Liga Desportiva do Parque das Laranjeiras do Campo da Divina, Lilson Ramos.

Antes da final entre Ituano e Maranata, um jogo preliminar do 1º Campeonato Sub-17 do Parque das Laranjeiras, válido pela segunda rodada, será realizado, às 19h. Para a Copa Cristo Rei, a premiação, além de troféus e medalhas, dará R$ 2 mil para o time vencedor e R$ 500 para o vice-campeão.