Flamengo e Botafogo se enfrentam em clássico decisivo, neste domingo

Rubro-Negro pode eliminar o Alvinegro, precocemente, da disputa da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, caso conquiste, pelo menos, um ponto no duelo

Atacantes Roger e Guerrero devem ser titulares no encontro entre Botafogo e Flamengo. Fotos: Divulgação/Flamengo e Botafogo

Rio de Janeiro - Apesar de ser início de temporada, o Campeonato Carioca tem a primeira decisão, neste domingo (12), às 17h30 (de Manaus), no Estádio do Engenhão, no Rio. Em meio a uma série de decisões pela Copa Libertadores, o Botafogo enfrenta o Flamengo e precisa vencer o clássico para não ser eliminado na quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

Com quatro pontos em três jogos e na terceira colocação, o Botafogo precisa vencer os dois jogos que disputará (contra Flamengo e Boavista) e ainda torcer por um tropeço duplo do rival rubro-negro ou do Madureira, os dois líderes do Grupo A, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

Será mais um duelo eliminatório para o time alvinegro. Após conquistar uma classificação emocionante contra o Colo-Colo, em Santiago, no Chile, quando conseguiu o empate por 1 a 1 a dez minutos do final, o Botafogo terá outra partida complicada, na quarta-feira, dia em que enfrentará o Olimpia, do Paraguai, pela terceira fase preliminar da Libertadores, também no Engenhão.

Por conta de mais uma decisão, o técnico Jair Ventura já definiu o torneio internacional como prioridade e mandará a equipe reserva para o clássico, assim como fez nas duas rodadas anteriores do Estadual - vitória contra o Macaé e empate com o Nova Iguaçu.

Já garantido na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo tem utilizado os primeiros jogos do ano como teste e tem agradado. Com quatro vitórias nos jogos que disputou - Boavista, Nova Iguaçu, Macaé e Grêmio -, o técnico Zé Ricardo deve repetir o time titular dos últimos jogos com a opção de ter o colombiano Berrío, que estreou com gol na vitória sobre o rival tricolor gaúcho, na última quarta-feira, para o decorrer do clássico.

Sem Berrío titular

O colombiano Orlando Berrío mostrou ter estrela em sua estreia pelo Flamengo. Na última quarta-feira, entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, pela Copa da Primeira Liga. Apesar da boa impressão deixada, logo de cara, o atacante ainda não será titular do time rubro-negro, no clássico contra o Botafogo.

“Ele ainda não se encontra na melhor condição. No jogo passado, ele atuou somente por 30 minutos e mesmo assim sentiu um desgaste muito grande. Vamos avaliar melhor as condições dele, mas havendo a possibilidade, ele será aproveitado durante o jogo”, explicou o técnico.

Berrío foi contratado junto ao Atlético Nacional para atuar como ponta, pelos lados do campo, mas sua capacidade de marcar gols já faz Zé Ricardo cogitar escalá-lo como centroavante.