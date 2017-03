Flamengo estreia no returno da Taça Rio com reservas, neste sábado

Leandro Damião deve ganhar chance no ataque do Flamengo, se o colombiano Berrío não jogar. Foto: Divulgação/Flamengo

Rio de Janeiro - Depois da excelente vitória sobre o San Lorenzo, por 4 a 0, na estreia pela Copa Libertadores, o técnico Zé Ricardo decidiu poupar os titulares do Flamengo para o duelo deste sábado (11), contra a Portuguesa, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Zé Ricardo optou por priorizar o difícil duelo de quarta-feira, contra a Universidad Católica, no Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. E, ao mesmo tempo, ele terá a chance de dar ritmo a alguns bons jogadores do elenco.

É o caso, por exemplo, de Juan e do argentino Donatti, que devem formar a dupla de zaga. Márcio Araújo e Cuéllar, titulares em parte do ano passado, também terão a chance de iniciar o duelo. O jogo ainda será um importante teste para alguns jovens da base, como Matheus Sávio e Felipe Vizeu.

A única dúvida gira em torno de Berrío, que entrou no primeiro tempo da vitória sobre o San Lorenzo, mas ainda assim foi relacionado. Se for poupado e ficar apenas como opção neste sábado, Leandro Damião será o titular.

O colombiano, aliás, está satisfeito com a adaptação ao clube carioca. “Minha adaptação está sendo excelente. Meus companheiros facilitaram muito as coisas e o corpo técnico me proporcionou todo o necessário para me adaptar ao grupo. Estou encantado com o Rio, me agrada muitíssimo”, comentou o atacante, recém-contratado junto ao Atlético Nacional.

O estrangeiro disse que não estranhou, por exemplo, a culinária brasileira. “Tenho gostado muito da comida daqui, é muito rico em opções. Tenho que tomar cuidado, porque estou cuidando da parte física, mas a comida daqui tem me impactado muito em tudo que tenho experimentado. Tenho aproveitado todos os pratos e ido muito aos rodízios, que são daqui. Trato de escutar muito a música brasileira para aprender o idioma. Sempre que tenho oportunidade, eu escuto em português para ter maior facilidade com o idioma”, comentou.

Berrío também comentou sobre as comparações e brincadeiras feitas pela torcida em relação à velocidade dele. “Não tenho redes sociais, mas minha esposa tem, eu vejo as imagens e me fazem rir. Agradeço aos torcedores que doam seu tempo para fazer montagens e caricaturas. Quem perde seu tempo para fazer isso me deixa feliz. Gosto muito pessoalmente”.

Já a Portuguesa deve ter uma novidade: o meia Maicon Assis, que voltou de lesão na coxa direita e entrou no segundo tempo contra o Vasco, pela última rodada da Taça Guanabara, deve iniciar como titular. "Vai ser uma partida muito difícil para a gente e estamos em busca de pontos. Vamos dar nosso máximo em busca de um resultado positivo", comentou Maicon.