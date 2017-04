Sob forte calor, treino da Seleção coloca à prova preparo físico das jogadoras

Em treinamento com mais de uma hora de duração, as atletas recorreram a um guarda-chuva para suportar a temperatura no Estádio Carlos Zamith

Na quinta-feira, terá um treino aberto para o público, às 16h, também no Estádio Carlos Zamith. Foto: Sandro Pereira

Manaus – No primeiro treino da Seleção Brasileira Feminina em Manaus, na manhã desta terça-feira (4), no Estádio Carlos Zamith, no Coroado, a técnica Emily Lima priorizou exclusivamente o condicionamento físico. As atacantes Marta e Cristiane, que não estiveram na 8ª Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino, em dezembro, na capital do Amazonas, foram bastante exigidas assim como as demais 24 jogadoras convocadas para o amistoso contra a Bolívia, neste domingo (9), na Arena da Amazônia.

Com um monitoramento por aparelhos do desempenho físico de cada atleta, o treinamento no ‘Zamithão’, que começou às 9h13, durou mais de uma hora. Devido o forte calor, jogadoras como a goleira Bárbara recorriam a um guarda-chuva para suportar a temperatura no estádio. A goleira Thaís Picarte, que joga pelo Huelva, da Espanha, analisou esse período de condicionamento e avaliações pela comissão técnica neste início de retomada dos trabalhos.

“É uma preparação para todo o trabalho que estão implementando (na Seleção Feminina). Um trabalho novo de recaptação, de resgate de algumas atletas e caras novas. Então, a expectativa é grande e, neste primeiro momento, estão fazendo testes e algumas avaliações. Esse amistoso fará parte da nossa caminhada em longo prazo”, disse Thaís, ao afirmar estar feliz por jogar em Manaus devido o grande apoio dos torcedores. “É um público familiar, que vai aos estádios com o filho, esposa e marido. Estamos contentes de trazer um pouco de alegria para a cidade”, declarou.

A goleira revelou que trabalhou por dois anos com a técnica da Seleção, Emily Lima, na época que estava no São José (SP) e conhece bem o perfil da comandante. “Sabemos que ela é bem rigorosa e extremamente exigente com o trabalho. E acho que para conquistar o que estamos almejando somente com trabalho. Acredito que essa é uma comissão extremamente capacitada”, elogiou Thaís Picarte.

No primeiro treino em Manaus, a técnica Emily Lima priorizou exclusivamente o condicionamento físico

Foto: Sandro Pereira

Para a volante Thaisa, que há dois meses está jogando na Islândia, os cinco dias de treinos em Manaus irão ajudar na adaptação ao clima amazônico. “Acredito que vamos nos adaptar melhor que a Bolívia”, apostou a armadora, que espera passar a experiência em campo para as jogadoras mais novas da equipe canarinho.

Nesta quinta-feira (6), às 23h, a delegação da Bolívia desembarca no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Um treino está previsto no dia seguinte, às 16h, no Estádio Ismael Benigno (Colina).

Treino aberto

Para os torcedores interessados em ver de perto a Seleção Brasileira, terá um treino aberto para o público, às 16h, nesta quinta-feira (6), no Estádio Carlos Zamith, no Coroado. Serão disponibilizados 2,5 mil ingressos para o treino mediante a troca da entrada por um quilo de alimento não perecível na Arena Amadeu Teixeira, a partir das 14h de hoje e indo até às 18h.

Na quarta-feira (5) e no mesmo local, a troca de ingressos para o treino do Brasil começa mais cedo, às 9h, e encerra no mesmo horário, às 18h. Já as vendas físicas dos bilhetes para jogo entre a Seleção Brasileira, de Marta e Cristiane, iniciam nesta quarta-feira também nas bilheterias da Arena Amadeu Teixeira, no horário das 11h às 18h, nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Além do ponto físico, as vendas online dos ingressos para o amistoso da Seleção, o primeiro deste ano em preparação a Copa América de 2018, seguem no site da Guichê Web. Pela internet, os preços das entradas sofrem acréscimos, pela cobrança de 15% da taxa de conveniência, e ficam em R$ 23 e R$ 11,50.