Gabriel Jesus é indicado para o prêmio de jogador do mês na Inglaterra

São Paulo - O começo arrasador de Gabriel Jesus em fevereiro rendeu ao jovem atacante do Manchester City uma indicação ao prêmio de jogador do mês do Campeonato Inglês. O brasileiro concorre com outros cinco jogadores: David Silva (Manchester City), Eldin Jakupovic (Hull City), Harry kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Everton) e Gareth McAuley (West Brom). O vencedor será decidido em votação no site do torneio.

Nos três jogos que fez pela competição, Gabriel Jesus marcou três vezes: um na goleada por 4 a 0 sobre o West Ham e outros dois na vitória por 2 a 1 sobre o Swansea. Em sua terceira partida, com Bournemouth, acabou saindo lesionado após quebrar o quinto metatarso do pé direito.

Após lesão, o atacante de 19 anos teve que passar por uma cirurgia e deve ficar de fora do restante da temporada. Além de perder os jogos de sua nova equipe, ele também não vai disputar dois jogos pela seleção brasileira pelas Eliminatórias de Copa, contra Uruguai e Paraguai, agendados para março.