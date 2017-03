De goleada, Iranduba vence o Grêmio-RS e assume liderança do Brasileiro

O duelo foi realizado no Estádio Ismael Benigno, a Colina, na noite desta quarta-feira (29). Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Com gols de Dany Helena, Camila, Kellen e Djeni, o Iranduba goleou o Grêmio-RS por 4 a 0 na quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Apesar de ser uma das líderes do Grupo A, apenas 458 torcedores prestigiaram a vitória que manteve os 100% de aproveitamento da equipe amazonense na competição. O duelo foi realizado no Estádio Ismael Benigno, a Colina, na noite desta quarta-feira (29).

Embaladas por três vitórias e jogando em casa, as meninas do Iranduba iniciaram o confronto ligadas no 220W. Logo no primeiro minuto, a camisa 11, Camila, acertou a trave esquerda após tentar cruzamento para a artilheira Glauce.

Com mais volume de jogo, o Iranduba, novamente, acertou a trave aos 13 minutos, quando Dany Helena completou de cabeça, cruzamento de Camila.

Sufocando a equipe gaúcha, o Hulk abriu o marcador aos 14 minutos após linda troca de passes do ataque alviverde. A jogada começou com Mayara, que triângulou com Glauce e, na ponta esquerda, cruzou para Camila, que só teve o trabalho de cutucar para as redes.

O segundo gol da equipe amazonense quase saiu aos 24 minutos, porém, a salvadora do Grêmio na partida, a trave, evitou que Djeni marcasse em linda cobrança de falta.

O Tricolor chegou pela uma vez na primeira etapa. A jogada aconteceu aos 26 minutos, quando a meia Karina arriscou em cobrança de falta, mas a bola parou nas mãos da goleira Rubi.

Mantendo o ritmo forte, o Iranduba continuou buscando ampliar o marcador. A pressão funcionou. Aos quatros minutos, Dany Helena completou, dentro da pequena área, cruzamento vindo direita de Djeni.

Estrela

Não satisfeito com o desempenho da centroavante Glauce, o técnico Sérgio Duarte substituiu a camisa 9 aos 18 minutos. Em seu lugar, colocou Kellen. Com muita estrela, a atacante marcou o terceiro gol do Iranduba logo em seu primeiro toque na bola, aos 19 minutos.

Mostrando frieza, a camisa 17 recebeu belo passe de Dany Helena, antes de colocou no canto direito da goleira Renata.

Reencontrando o bom futebol do primeiro semestre de 2016, a meia Djeni marcou o gol mais bonito da partida. Aos 30 minutos, após a zagueira Thiellen afastar mal cruzamento de Camila, a bola sobrou para a capitã do Iranduba, que na entrada da grande área, acertou um belo chute. A bola beliscou no travessão antes de balançar morrer no fundo da rede.

A próxima partida do Iranduba será no domingo (2), às 17h, contra o Vitória-PE, na Colina.