Governo repete jogo investigado pelo MPC por ‘ilegalidades’

Tribunal de Contas multou em R$ 8,7 mil o secretário da Sejel, em ação semelhante. O jogo amador ‘Amigos do José Aldo’ terá a terceira edição, no dia 4 de março, em Manaus

José Aldo e Ronys Torres participaram do anúncio da partida. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Mesmo com as irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em novembro de 2016, na partida beneficente ‘Amigos do José Aldo X Amigos do Pizzonia’, o Governo do Amazonas anunciou, nessa segunda-feira (20), que a Arena da Amazônia receberá outro jogo amador com as mesmas características. Desta vez, no dia 4 de março, às 18h, será o ‘Amigos do José Aldo X Amigos do Ronys Torres’.

O ‘Amigos do José Aldo’ do ano passado, com a presença de Zico e de outros ex-jogadores como Bebeto e Denílson, chegou a ter um pedido de suspensão feito pelo Ministério Público de Contas (MPC). Dois dias antes, no dia 25 de fevereiro, o MPC ingressou com uma representação, junto ao TCE, com pedido cautelar de suspensão, para investigar o gasto público vinculado à realização da partida.

Na ocasião, o presidente do TCE, Ari Moutinho da Costa Júnior, negou o pedido. Mas, em novembro, o TCE multou em R$ 8,7 mil o secretário de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima, e o ex-secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Semjel), Sildomar Abtibol.

O TCE citou que as alegadas ilegalidades do jogo ‘Amigos do José Aldo’, em 2016, foram o “emprego de valores vultosos para despesas com estadia, passagens aéreas e até cachê, despesas não ordinárias que comprometem a regularidade da atividade administrativa e falta de planejamento em razão da crise econômica no País e no Amazonas”.

Ontem, a Sejel informou que em nenhuma edição do jogo beneficente houve pagamentos de cachês e que as despesas com passagens aéreas e hospedagem dos convidados são pagas pelas empresas privadas parceiras do governo do Estado.

“Temos o Picanha Mania, o Amazônico, Intercity Hotel e a Brecha Turismo. Então, todas essas empresas e mais algumas, que muitas vezes procuram a Sejel para isso, que arcam com as despesas. Para o jogo ‘do José Aldo’, três hotéis se ofereceram para receber os jogadores e foi escolhido o Intercity, pela parceria em outros eventos e por oferecer, além da estadia, translado”, informou a Sejel.

Neste ano, 44 mil ingressos serão disponibilizados para troca por alimentos não perecíveis.

Convidados

Com ex-jogadores como Bebeto, Denílson e Cafu e o atacante Emerson Sheik, que deixou o Flamengo, no final do ano passado, o time de José Aldo enfrentará, desta vez, a equipe formada pelo conterrâneo dele, Ronys Torres, que tem passagem pelo UFC e atualmente luta no Road FC, franquia de MMA da Coréia do Sul.

A troca de alimentos por ingressos começa, nesta quinta-feira, nas unidades do Centro de Convivência da Família, na Vila Olímpica de Manaus e no Estádio Carlos Zamith, no Coroado, na zona leste da capital.