Gremista Ramiro visita Follmann no hospital: 'Meu maior presente de Natal'

Chapecó - O volante Ramiro, do Grêmio, aproveitou o fim de semana de Natal para fazer uma visita mais do que especial. No último sábado (24), ele postou uma foto na qual aparecia ao lado do goleiro Jackson Follmann, um dos quatro brasileiros sobreviventes do desastre aéreo da Chapecoense.

Entre todos os sobreviventes, Follmann é o único que segue internado, no Hospital Unimed, em Chapecó. No sábado, ele teve a presença ilustre do amigo, com quem morou junto quando ambos atuavam no Grêmio. Quem também visitou o goleiro foi o volante Tárik, revelado pelo Internacional e atualmente atuando na Ásia.

"Meu maior presente de Natal foi ter você ao meu lado, irmão. Ver esse sorriso contagiante e essa força de vontade não tem preço. Tu sabe que a minha admiração e o meu amor por ti são imensos! Eterno amigo/irmão, conta comigo sempre. Te amo!", escreveu Ramiro em sua página no Instagram.