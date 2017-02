Herói do Botafogo, Gatito é festejado em chegada ao Rio de Janeiro

Goleiro Gatito Fernández comemora boa atuação diante do Olimpia. Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Rio de Janeiro - Herói improvável do Botafogo, pois entrou na equipe após Helton Leite se lesionar, o goleiro Gatito Fernández foi altamente decisivo ao pegar três pênaltis na disputa contra o Olimpia, na noite desta quarta-feira (22), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, onde o time carioca assegurou classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Após derrota por 1 a 0 no tempo normal, depois de a equipe carioca ter vencido pelo mesmo placar no duelo de ida do mata-mata, no Rio, os botafoguenses liquidaram os paraguaios por 3 a 1 nos pênaltis ao converterem as suas cobranças com Camilo, Rodrigo Pimpão e Victor Luís, enquanto Gatito defendeu as batidas de Ortiz, Mendoza e Benítez.

Ironia do destino, Gatito é paraguaio e pesou para o seu sucesso o fato de que conhece muito bem o Olimpia, pois foi formado como jogador pelo arquirrival Cerro Porteño e acumulou duas passagens pela equipe do seu país como profissional, sendo a última delas entre 2012 e 2014. Isso ficou claro em uma das cobranças, na qual mostrou conhecer as características dos batedores ao ficar parado no meio do gol para espalmar um dos tiros diretos.

"Era um jogo muito especial para mim. Não queria entrar nessa situação, por causa da lesão de um colega. Por isso queria dedicar a nossa gente, em especial ao Helton, que foi um reforço grande para o jogo, ao Montillo, que ficou em casa, ao Jefferson, o Luis. A equipe é muito forte, muito forte", ressaltou o goleiro, em entrevista à TV Globo após o confronto, se referindo também ao meia argentino, que não pôde atuar por estar lesionado.

O herói ainda destacou que essa sua atuação "representa uma reviravolta" em sua trajetória no Botafogo, depois de ter perdido a posição para Helton Leite, que foi mantido como titular mesmo após Gatito ter se recuperado de lesão. "Eu estive fora por causa da lesão e consegui ajudar os companheiros com a classificação. A dedicatória para o jogo foi para o Helton, que saiu, sei o quanto ele está sentindo isso. A gente sente quando acontecesse com o colega. Desejo pronta recuperação", afirmou, ainda no gramado, em entrevista ao SporTV.

Festa na chegada

O time do Botafogo, por sinal, já desembarcou no Rio no início desta manhã e Gatito acabou sendo o atleta mais festejado pelos torcedores do time no desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão. Alguns deste grupo de algumas dezenas de botafoguenses chegaram a madrugar no local para esperar a chegada da equipe.

Com a classificação, o Botafogo ingressou no Grupo 1 da Libertadores, que conta com o colombiano Atlético Nacional, atual campeão continental, o Estudiantes, da Argentina, e o Barcelona de Guayaquil, do Equador.