Hoje, Flamengo e Vasco fazem a semifinal da Guanabara em estádio de Volta Redonda

O ‘Clássico dos Milhões’ será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pois a Polícia Militar do Rio de Janeiro não consegue dar segurança aos torcedores, na capital do RJ

Paolo Guerrero e Nenê estarão em campo, neste sábado. Fotos: Divulgação/Flamengo e Vasco

Volta Redonda - Após uma semana de divergências, problemas de falta de segurança e a polêmica discussão sobre torcida única, Flamengo e Vasco se enfrentam, neste sábado (25), às 15h (de Manaus), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Por conta do carnaval, a polícia alegou não ter condições de garantir a segurança do duelo no Rio, situação que causou uma indefinição sobre o local da partida semifinal, em jogo único, da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Sem poder jogar na capital, com o Maracanã ainda sem condições e com o Engenhão sem policiamento para o fim de semana, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) chegou a anunciar o jogo em Juiz de Fora, mas desistiu da ideia e confirmou a decisão para Volta Redonda. A determinação de torcida única foi suspensa pela Justiça, o que possibilitará que vascaínos e rubro-negros assistam ao jogo no estádio.

Problemas à parte, o clássico tem ingredientes especiais. Atual bicampeão carioca, o Vasco detém uma invencibilidade de nove jogos para o rival, com seis vitórias e três empates. Porém, para a semifinal, o time cruzmaltino leva desvantagem. Por ter feito melhor campanha e terminado em primeiro no Grupo B, o Flamengo joga pela igualdade para avançar à final.

Sem ‘Fabuloso’

Outro impasse envolveu Luis Fabiano. O atacante chegou com festa ao Vasco e o presidente Eurico Miranda chegou a ‘escalá-lo’ para o clássico com o Flamengo. Mas o centroavante, que está sem ritmo de jogo, nem viajou para Volta Redonda.

Melhor estruturado, com a base de 2016 e novos contratados, o Flamengo não tem mistério para o duelo. Após poupar os titulares, exceto Alex Muralha, no empate sem gols com o Ceará, quarta-feira, o técnico Zé Ricardo tem o time ideal à disposição. Reserva e em tratamento de uma lesão no tornozelo, o centroavante Leandro Damião foi vetado.

Em seu melhor momento desde que foi contratado, em 2015, o centroavante peruano Paolo Guerrero tenta quebrar o jejum de nunca ter vencido o Vasco pelo atual clube. Com ele em campo, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates, situação que causou uma provocação do clube vascaíno nas redes sociais em resposta ao jogador, que afirmou o Flamengo “ser sempre favorito”.

“Provocações acontecem entre rivais. O Flamengo também ficou muito tempo sem perder para o Vasco. É normal, em vários esportes. Entramos em nova história, novo ano, a cada partida visamos melhorar nossas performances. É com esse pensamento que entraremos em campo amanhã, respeitando os adversários mas focados em melhorar nossa performance, nosso jogo coletivo, para que possamos conseguir nossos resultados”, declarou o técnico Zé Ricardo.