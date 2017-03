Holanda-AM será declarado campeão da divisão de acesso do Amazonense

O Penarol abriu mão da briga pelo título, que seria amanhã, no Estádio da Colina, após a morte do presidente do Laranja, Leão Braúna

Nesta quinta-feira, a federação volta do recesso de carnaval e o Holanda já deve ser oficializado como vencedor. Foto: Eraldo Lopes/Arquivo

Manaus - O Holanda será declarado campeão da divisão de acesso do Campeonato Amazonense, neste ano, pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), sem precisar disputar a final do torneio, a pedido do Penarol, de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). O Leão Azul abriu mão da briga pelo título, que seria nesta quinta-feira (2), no Estádio da Colina, em Manaus, depois da morte do presidente do Laranja, Leão Braúna.

Na última segunda-feira (27), Braúna foi encontrado morto, na residência dele, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, cinco dias após o Holanda ter conquistado o returno da competição e garantido participação no Estadual. O Penarol, campeão do primeiro turno, também disputará a divisão principal, que começa no dia 14 deste mês.

“O Ila (Rabelo, presidente do Penarol) ficou de mandar um ofício para a federação, renunciando à participação (do clube na final do torneio) e pedindo que a FAF declare o Holanda campeão. Vou levar ao conhecimento do presidente (da federação, Dissica Valério Tomaz), que irá homologar”, explicou o diretor técnico da FAF, Ivan Guimarães.

Nesta quinta-feira, a federação volta do recesso de carnaval e o Holanda já deve ser oficializado como vencedor. A cerimônia de entrega das medalhas e do troféu para o time campeão do Laranja será no Torneio Início, na próxima terça-feira (7), na Arena da Amazônia.

“Vamos propor que façam uma homenagem ao Leão Braúna colocando o nome dele no Torneio Início”, revelou Guimarães.