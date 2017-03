Ingressos para jogos do Amazonense também serão vendidos pela internet

Fast se consagrou campeão da competição em 2016. Foto: Jair Araújo/Arquivo

Manaus - Em 2017, o Campeonato Amazonense terá uma novidade para os torcedores. Para tentar impulsionar a venda dos ingressos para os jogos do Estadual, que serão 63 partidas no total, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) fechou contrato com a empresa Guichê Web para cuidar de toda a operacionalização de bilhetagem, pela internet e pontos físicos.

“Nós temos contrato com a Guichê somente para este ano, mas ano que vem poderemos renovar. Acredito que dará tudo certo e vai funcionar bem. Quando for rodada dupla, será metade da renda para cada clube mandante. Em jogos normais, toda a renda é do mandante. Mas sempre uma porcentagem fica com a empresa”, explicou o diretor técnico da FAF, Ivan Guimarães.

Na logística de comercialização dos tickets, a Guichê Web fica responsável pela confecção e distribuição dos ingressos nos pontos físicos. A empresa atenderá os oito clubes participantes do Estadual, que inclui os dois representantes do interior, o Penarol, de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), e o Princesa do Solimões, de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital).

No jogo isolado de abertura do Amazonense, entre Fast Clube e Penarol, na noite desta terça-feira (14), às 20h, no Estádio Carlos Zamith, no Coroado, os bilhetes já estão disponíveis para compra no site da Guichê. Mas a primeira experiência de vendas online ocorreu no Torneio Início, realizado na última quinta-feira (9), na Arena da Amazônia.

“O contrato com a Guichê Web foi assinado com a federação, em comum acordo com os clubes. No Torneio Início já foi assim, a empresa dividiu a renda para as oito equipes e cuidou de tudo, até do acesso aos portões (do público). Todo mundo recebeu sua cota”, disse Guimarães.

Para a partida do Rolo Compressor, os ingressos pela internet sofreram um reajuste nos preços devido a cobrança de 15% da taxa de conveniência pelo site da Guichê Web. As entradas nos valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) aumentam nas vendas online para R$ 23 e R$ 11,50, respectivamente.