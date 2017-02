Internacional ganha do Princesa de Solimões por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

Apesar de contar com um time mais técnico, o Internacional não conseguiu trabalhar as jogadas ofensivas. Foto: Ricardo Duarte

Cascavel - A Princesa do Solimões até que tentou, mas não conseguiu passar pelo Internacional-RS na primeira fase da Copa do Brasil. Em Cascavel (PR), o time de Manacapuru (distante 68 km oeste de Manaus), perdeu por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Valdívia e Brenner, todos no segundo tempo. O resultado poderia ter sido diferente se, aos 34 minutos do primeiro tempo, o árbitro Paulo Roberto Alves Junior tivesse marcado penalidade clara cometida por Alemão em Marinelson.

Entrando em campo como azarão, o Princesa do Solimões mostrou, desde os primeiros minutos, que usaria os contra-ataques para chegar ao gol defendido por Danilo Fernandes. A primeira chegada foi do time amazonense. Aos cinco minutos, Marinelson dividiu com Klaus na ponta-esquerda. A bola sobrou para Weverton, que experimentou de longe, mas a bola morreu nos braços do arqueiro adversário.

Apesar de contar com um time mais técnico, o Internacional não conseguiu trabalhar as jogadas ofensivas. Atuando com dois pontas – o lateral Carlinhos improvisado na esquerda e o jovem Diego pela direita - o Colorado recorreu as bolas longas e cruzamentos buscando o atacante Carlos. Devido a marcação forte do Tubarão, em muitas vezes, a saída de bola do Inter foi feita pelo zagueiro Paulão.

Aos 32 minutos, o Internacional balançou as redes com o zagueiro Paulão, que completou escanteio cobrado por Diego. Porém, o árbitro Paulo Roberto Alves Junior anulou a jogada alegando que a bola fez a curva por trás do gol antes de encontrar o beque colorado. Dois minutos mais tarde, o arbitro não marcou uma penalidade em Marinelson após cobrança curta de escanteio.

Após o lance, a torcida colorada presente no Estádio Olímpico Regional, começou a jogar a favor do Princesa. Insatisfeita com a falta de criatividade do seu time, passou a vaiar os jogadores a cada jogada errada.

Mesmo sendo o mais experiente do Princesa, o goleiro Rascifran cometei dois erros na hora de cortar cruzamentos no final da primeira etapa. Sorte do camisa 1 que, em ambas as oportunidades, os atacantes do Inter erraram as finalizações.



Mudança no estilo de jogo devido ao novo formato da competição, o empate eliminava o time amazonense. Por isso, o Princesa voltou para o segundo tempo atacando o Internacional. Com muita raça e contando com a velocidade de seus atacantes, a equipe de Manacapuru quase abriu o marcador aos sete minutos, quando Toró fez fila, chegou na pequena área, tocou para trás e a bola desviou no zagueiro Ernando. A bola ia entrando, mas Danilo Fernandes conseguiu se recuperar.

Com um time mais alto, o Internacional continuou utilizando as bolas aéreas para chegar ao ataque. Aos 11 minutos, Rodrigo Dourado perdeu livre dentro da área. Um minuto depois, Valdívia roubou a bola do zagueiro Pastor, avançou e, cara a cara com Rascifran, chutou por cima do gol.

Mesmo não jogando bem, o Internacional conseguiu abrir o marcador aos 15 minutos. Após receber na direita, o camisa 10, D'Alessandro, encontrou Valdívia livre dentro da área. O meia dominou e finalizou no canto direito de Rascifran.

O gol esfriou a partida. Para avançar, o Princesa precisava fazer dois gols. Todavia, não conseguiu criar jogadas devido a falta de qualidade e o cansaço.

Para fechar o caxão, aos 35 minutos, o centroavante Brenner dominou dentro da área, dominou no peito e finalizou forte para marcar o segundo do Internacional.