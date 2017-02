Iranduba estreia no Brasileiro contra o Kindermann e recebe o Corinthians no dia 12 de abril

Verdão vai estrear no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em Santa Catarina, no dia 12 de março. Na sétima rodada, partida contra o Corinthians será em Manaus

Iranduba empatou com o Corinthians no ano passado, em partida na segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O Iranduba-AM estreará no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino contra o Kindermann, em Santa Catarina, no dia 12 de março, conforme a tabela da competição, divulgada, nesta segunda-feira (20), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na segunda rodada, o time amazonense encara o São Francisco-BA, em Manaus, no dia 19 de março.

Na terceira rodada, o ‘Hulk da Amazônia’ volta a jogar fora de casa, em Osasco, diante do Audax, no dia 26 de março. O duelo com o primeiro adversário mais famoso será na quarta rodada, quando o Grêmio virá a Manaus para desafiar o Iranduba. Três rodadas depois, na sétima, será a vez do Corinthians visitar a capital do Amazonas para encarar o Verdão, no dia 12 de abril.

Veja a tabela básica

Daí por diante, os confrontos do segundo turno obedecem à ordem inversa. Assim, já na oitava rodada, o Iranduba visita o Timão. Assim, o adversário da estreia, o Kindermann-SC, será o último do returno.

O Iranduba integra o Grupo A1 do Brasileiro, que ainda tem Vitória-PE e Sport-PE. A Chave A2 é composta por Ferroviária-SP, Flamengo-RJ, Foz Cataratas-PR, Ponte Preta-SP, Rio Preto-SP, São José-SP, Santos-SP e Vitória-BA. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase.