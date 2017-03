Iranduba estreia no Brasileiro Feminino com vitória

No próximo domingo (19), o Iranduba recebe, em Manaus, o São Francisco (BA), pela segunda rodada do Grupo 1 do Brasileirão. Foto: Divulgação

Manaus - Na estreia pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduba da Amazônia derrotou, por 2 a 0, o Kindermann (SC), no Estádio Carlos Neves, em Caçador, interior de Santa Catarina, na tarde deste domingo (12).

A partida marcou o reencontro da maioria das jogadoras do Hulk com o antigo time catarinense, como a goleira Rubi, a volante Djeni e a zagueira Sorriso. Bem armado em campo, o Verdão marcou um gol em cada tempo.

Aos 14 minutos, Djeni cruzou na grande área e a atacante Kamila, de cabeça, abriu o placar para a equipe amazonense. Na volta do intervalo, o Iranduba não demorou a ampliar o triunfo, quando Sorriso pegou de rebote a bola levantada na área e fez 2 a 0, aos 19 minutos.

No próximo domingo (19), o Iranduba recebe, em Manaus, o São Francisco (BA), pela segunda rodada do Grupo 1 do Brasileirão. Ao contrário do Verdão, a equipe da Bahia estreou na chave com derrota por 4 a 0, para o Corinthians.