Iranduba e Grêmio-RS duelam pelo Brasileiro, nesta quarta-feira

Equipe amazonense lidera o Grupo 1 da competição nacional, ao lado do Corinthians, e está com 100% de aproveitamento, após três partidas

Iranduba disputará o segundo jogo em casa neste Brasileirão. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Após uma goleada, por 6 a 2, sobre o Audax (SP), no último domingo, em Osasco (SP), pela Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Iranduba reencontra a torcida, em Manaus, diante do Grêmio (RS), hoje, às 20h, no Estádio da Colina. Com três vitórias em três jogos, o Hulk briga para manter os 100% de aproveitamento e assumir, provisoriamente, a liderança isolada do Grupo 1.

Vice-líder da chave, pelo saldo de gols inferior ao do Corinthians, a equipe do Iranduba ultrapassa em pontos ganhos o Timão caso triunfe. A equipe paulista joga somente amanhã, diante do Audax, para fechar a quarta rodada.

Em situação confortável, no G-4, a zona de classificação à segunda fase, o Hulk não perde a posição na tabela mesmo com um tropeço, hoje. Com nove pontos, o Verdão tem cinco pontos a mais do que o terceiro e o quarto colocados, Audax e o próprio Grêmio, ambos com quatro.

Com três gols marcados e uma assistência na goleada sobre o Audax, a atacante Glaucia foi o destaque do Iranduba. A artilheira afirmou que a postura do time será igual, diante do Grêmio.

“Não devemos mudar nossa forma de jogar, ainda mais em casa, diante da nossa torcida. Tenho certeza que será um grande espetáculo”, disse Glaucia, confiante em um bom resultado. “Ainda mais para mim, que estou voltando de lesão. Quero, juntamente com toda a equipe, elevar o nome do Iranduba cada vez mais”, completou.

Diante do Tricolor Gaúcho, o grupo do Hulk está fortalecido pelo regresso da goleira Kemelli, das zagueiras Thaís Regina e Vitória e da atacante Micaelly. O quarteto estava em treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20, em Teresópolis (RJ), até a sexta-feira passada.

Com exceção da zagueira Thaís Regina, que ainda não foi regularizada, o restante das jogadoras que estavam na Seleção e nem sequer estrearam ainda no Brasileirão devem ser boas opções no banco de reservas. A atacante Letícia, a meia Mari e a volante Cris, que voltaram, na semana passada, aos treinos, após sofrerem lesões, também estão cotadas.

O técnico Sérgio Duarte contará ainda com as jogadoras que foram campeãs de um torneio de futsal de Manaus, no sábado passado. Este grupo não viajou com a restante da delegação para Osasco. Contundida, a lateral-esquerda Gisele segue em recuperação. Assim, o Hulk não deve sofrer alterações para encarar a equipe gaúcha.