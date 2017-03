Iranduba-AM terá oito desfalques em próxima partida pelo Brasileirão

Iranduba da Amazônia vai enfrentar o São Francisco (BA), neste domingo (19), no Estádio da Colina, em Manaus. Baixas não afetam confiança do time

Manaus - A equipe do Iranduba da Amazônia ganhou o oitavo desfalque neste início da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. No domingo passado (12), a lateral-esquerda Gisele se lesionou na vitória por 2 a 0 da equipe amazonense sobre o Kindermann (SC), em Caçador, no interior de Santa Catarina, pela estreia do Hulk na Primeirona deste ano.

Para o jogo diante do São Francisco (BA), neste domingo (19), no Estádio da Colina, em Manaus, pela segunda rodada do Grupo 1 do Brasileirão, o Iranduba ainda terá mais sete baixas. Além de Gisele, a atacante Letícia, a meia Mari e a volante Cris também estão no ‘estaleiro’.

Já a goleira Kemelli, as zagueiras Thaís Regina e Vitória e mais a atacante Micaelly estão, desde segunda-feira (13), em treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O período de preparação acaba na sexta-feira (24) da próxima semana.

“Temos esses oito desfalques, mas somos um grupo bem numeroso (34 jogadoras atualmente) e com todas as possibilidades de vencer o jogo (contra o São Francisco)”, afirmou o diretor de futebol do Iranduba, Lauro Tentardini.

E para os jogos com mando de campo, em Manaus, a Arena da Amazônia não será tão solicitada pelo Hulk para ser utilizada como na edição passada do Brasileiro. O perfil mais ‘caldeirão’ da Colina, que não é um campo neutro para os times visitantes pelo tamanho e proximidade com a torcida da casa, atrai mais ao grupo do Iranduba, conforme o dirigente.

“Na Arena iremos levar apenas o jogo contra o Corinthians-SP (no dia 12 de abril) porque sabemos que dará um público muito bom. Por enquanto, neste início de campeonato a Colina atende bem as nossas necessidades”, explicou Tentardini.

Os ingressos para o jogo do Verdão contra o São Francisco (BA) vão custar R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A princípio, as vendas dos bilhetes serão apenas nas bilheterias do Estádio da Colina no dia da partida. Pelo Grupo 1 da primeira fase, o Iranduba terá jogos de ida e volta com o Corinthians, Grêmio (RS), Sport (PE), Audax (SP), Vitória (PE), Kindermann (SC) e São Francisco.