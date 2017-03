Iranduba vence São Francisco de virada no Estádio Ismael Benigno

Partida ocorreu na tarde deste domingo. Foto: Michael Dantas/ Allsports

Manaus - Enquanto no masculino o futebol amazonense passa vergonha pelos gramados do Brasil, no futebol feminino a situação é bem diferente. Com gols de Driely e Dany Helena, o Iranduba venceu por 2 a 1 o São Francisco-BA no Estádio Ismael Benigno, a Colina, e assumiu a liderança provisória do Grupo 1 da Série A1 do Campeonato Brasileiro. A atacante Maria Vitória marcou para a equipe baiana. A partida valeu pela segunda rodada da competição nacional que reúne as melhores 16 equipes ranqueadas na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A chuva que caiu sobre a capital na tarde deste domingo (19), afastou os torcedores do Estádio da Colina. Menos de 100 pessoas foram prestigiar a primeira partida do Iranduba, em Manaus, pelo Campeonato Brasileiro 2017.

Apesar disso, as meninas do ‘Hulk da Amazônia’ entraram em campo ligadas. Mostrando superioridade técnica, o time comandado pelo técnico Sergio Duarte pressionou o São Francisco-BA os 45 minutos da primeira etapa, e só não abriu o marcador, porque a goleira Mirian fez boas defesas em chutes de Glaucia, Djeni e Dany Helena, e contou com a sorte, quando Mayara acertou o travessão.

Na volta da segunda etapa, o São Francisco abriu o marcador na única chance de gol criada pela equipe na partida. Aos dois minutos, a atacante Maria Vitória aproveitou cruzamento da direita de Jumária para balançar as redes de Rubi.

O gol animou o jogo e o Iranduba. Cinco minutos depois, a volante Driele acertou um belo chute de fora da área para igualar o placar.

Com mais volume de jogo, a virada veio aos 20 minutos com a atacante Dany Helena. A camisa 7 recebeu lindo passe de Djeni, venceu no corpo a marcação da zagueira Crisciane, e tocou no canto para garantir a segunda vitória na competição.

Reforço para a temporada, Dany Helena afirmou que o resultado poderia ter sido bem mais elástico se a equipe tivesse tido mais calma nas finalizações.

“Tivemos bastantes oportunidades, mas desperdiçamos, acho que por um pouco de ansiedade para abrir o marcador. Mas, graças a Deus, conseguimos reverter o placar que não era favorável. Acredito que poderíamos ter saído com um placar bem melhor, mas o importante são os três pontos. Esse foi o primeiro gol dentro de casa pelo Iranduba”, disse a atacante que dedicou o gol aos pais.