Com Jadson apresentado, Timão encara o Santo André neste sábado

Corinthians entrará em campo pela segunda rodada do Estadual, com time titular, mas ainda sem o novo reforço, que deve levar um mês para readquirir a forma física

Nessa sexta-feira (10), Jadson preferiu não projetar um retorno. Foto: Divulgação/Corinthians

São Paulo - Jadson foi apresentado como novo reforço do Corinthians, nessa sexta-feira (10), e agora precisa correr contra o tempo para ter condições de jogo o quanto antes. Como está sem jogar desde novembro, o meia ganhou peso, algo que fez com que ele se envolvesse em uma polêmica com o médico do clube, Joaquim Grava, na semana passada. Ele contou ter feito as pazes e promete responder a todo apoio da torcida em campo. Antes disso, porém, ele mesmo ficará na torcida, neste sábado (11), quando o Timão encara o Santo André, às 19h (de Manaus), na Arena Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

“Houve uma entrevista do doutor Joaquim Grava, eu até assisti, e ele não falou na maldade dessa situação, mas foi uma declaração infeliz. Depois conversamos e sem problema algum. Eu nem tinha assinado com o Corinthians e as pessoas já estavam falando que eu não estava em forma. Que jogador que vem de férias, tanto tempo sem atuar, e voltar bem fisicamente? Acabei me irritando na hora, mas está tudo certo agora. Fiquei chateado porque algumas pessoas fizeram comentários maldosos em cima disso. Quem se sentiu ofendido, peço desculpas, mas é erguer a cabeça e trabalhar”, disse o meia, que deve levar um mês para reunir boas condições de jogo.

O médico do Corinthians, Joaquim Grava, havia dito que o meia estava três ou quatro quilos acima do peso e projetou que ele só deverá jogar dentro de 30 dias. Isso acabou irritando o jogador, que postou, nas redes sociais, uma mensagem criticando a declaração. Nessa sexta-feira (10), Jadson preferiu não projetar um retorno.

“Estou me adaptando dentro e fora dos treinos. Dar uma previsão é difícil, mas quero ir para os treinos técnicos o mais rápido possível. O comprometimento do grupo, a instituição e todos que confiam no meu trabalho acabam me motivando”, disse.