Ex-jogador e técnico do Flamengo campeão da Copa São Paulo de 2011 morre no Rio

Destaque no time de juniores do Flamengo, Paulo Henrique Filho morre aos 52 anos. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - O ex-jogador do Flamengo e ex-técnico Paulo Henrique Filho faleceu na noite de segunda-feira, em um hospital de Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, após ser internado no último sábado, depois de sofrer um acidente vascular isquêmico cerebral. A informação do falecimento foi confirmada pelo filho de Paulo Henrique, Henrique, que atua nas divisões de base do clube da Gávea.

Paulo Henrique Filho, de 52 anos, se destacou como técnico do time de juniores do Flamengo que conquistou o título da Copa São Paulo de 2011 com um elenco que contava com jogadores como o goleiro Cesar, o zagueiro Frauches, o volante Muralha, o meia Adryan e o atacante Negueba. Depois, comandou a equipe profissional de clubes modestos, como o Serra Macaense e o Atlético Itapemirim.

Além disso, como jogador formado nas divisões de base do clube da Gávea - era atacante -, defendeu o time, além de outras equipes do Brasil, da Arábia Saudita, Portugal e México. Ele era filho do lateral-esquerdo Paulo Henrique, que disputou mais de 400 partidas pelo Flamengo nas décadas de 1960 e 1970.

Seu filho, Henrique, confirmou o falecimento. "Hoje infelizmente aconteceu o que eu temia, meu pai veio a falecer, minha fonte de inspiração, de sabedoria, de alegria , ele era tudo para mim e vai continuar sendo para sempre pelo resto da minha vida, estou tentando entender porque acontece certas coisas na vida de alguém, não consigo acreditar que uma pessoa tão bem e que fazia o melhor para todos pode ter um fim desse jeito não da para acreditar. O cara que me deu força para superar os obstáculos do futebol e da vida sem passar por cima de ninguém, ele queria me ver feliz e me viu, realizando uma parte do sonho dele que era vestir a camisa do Flamengo, a outra parte do sonho ainda não foi realizada mas que eu irei realizar com todas as minhas forças, e ele lá de cima terá muito orgulho e honra em dizer que aquele é meu filho", escreveu, na rede social Facebook.