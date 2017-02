Jogadores falam sobre a arte de 'driblar' treinadores para cair na folia

Manaus - Duas das paixões dos brasileiros, futebol e carnaval, já andaram juntas. É extensa a lista de jogadores que caíram na folia. Craques como Zico, Romário e Edmundo apareceram desfilando em escolas de samba. Alguns clubes também foram homenageados pelas agremiações. Porém, dirigentes e treinadores buscam soluções para que esse período de festa não prejudique o rendimento dos atletas. Apesar disso, muitas vezes, os jogadores conseguem ‘dar aquela fugidinha’ para aproveitar o carnaval.

Durante a temporada 2014, uma história marcou o ‘caçula’ do futebol amazonense. Atuando pelo Manaus FC, na época, um meia-atacante, que pediu para não ser identificado, revelou que dois jogadores conseguiram sair da concentração para curtir uma famosa festa a fantasia que ocorria na cidade. Ele afirmou que os farreiros chegaram apenas na manhã de segunda-feira, horas antes do treino.

“Foi engraçado, porque eles foram e, no outro dia, voltaram fantasiados. O atacante voltou vestido de burrinho e o outro, zagueiro, voltou com um chapéu maluco. Os jogadores que estavam na casa só encontraram os vestígios da noite e rimos muito do ocorrido, principalmente durante o treinamento”, afirmou o jogador que tem passagens pelo futebol paraense.

Prisão no interior

Outra história curiosa aconteceu no Princesa do Solimões. Um ex-diretor de futebol, que pediu para não ser identificado por preferir não ter mais o nome ligado ao clube, disse que, nesse período, os jogadores se soltam e chegam a fazer besteiras, principalmente quando estão acompanhados por mulheres.

“Jogador, no carnaval, se solta. Eles aproveitam mesmo. Em vários anos, colocamos pessoas vigiando o alojamento para os caras não saírem. Mesmo assim, eles ainda fugiam. Alem disso, tem o caso das ‘Marias Chuteiras’. Elas vão atrás dos ‘caras’ e eles ‘piram’. Tem cara casado que acaba traindo. Têm evangélicos que saem da igreja. Os ‘certinhos’ acabam se estragando, porque lá em Manacapuru elas vão bater nas portas dos jogadores. Já vi mulher batendo de porta em porta atrás do jogador”, disse o dirigente, que ainda citou um caso no qual um atleta foi preso, por brigar em uma festa na cidade.

“Teve um caso inusitado. Em um carnaval, um jogador foi preso, porque ele brigou no galpão de uma ciranda. Fiquei sabendo, pelos jogadores, que fugiram para pular carnaval. Se colocar um vigia, eles pagam (propina) para o cara esconder a saída. No interior, acaba piorando”, concluiu.

Em 2013, um caso peculiar aconteceu no Holanda. Após descobrir que oito jogadores caíram na folia, o então presidente do clube, Paulo Radim, demitiu todos os oito e multou outros seis em 30% do salário.

Visitas, treino físico em dois períodos e conscientização

Experiente, o técnico Aderbal Lana afirmou que não há como segurar os jogadores, na época do carnaval. Para o comandante do Rio Negro, o jeito é avisar que, no dia da reapresentação do elenco, o treinamento será físico e em dois períodos.

“Geralmente, os jogadores pedem para ir e não temos como segurar. Podemos colocar um horário para voltar. O que geralmente fazemos é avisar que no dia seguinte terá treinamento cedo. Mas nessa época, os jogos são no final de semana e eles folgam na segunda. Quando se apresentam, na terça, eles chegam meio baleados. Pelo rosto, vemos que eles tomaram umas a mais. Isso acontece todos os anos, em todos os times”, disse Lana.

A mesma tática será utilizada no Nacional. Segundo o gestor de futebol, José Reis, o treinamento em dois períodos é a melhor solução. “Primeiro, deve haver a conscientização do profissional. Claro que esperar isso do jogador de futebol não é muito inteligente. No nosso caso, treinamos neste sábado e vamos treinar neste domingo, em dois períodos. Se o cara sair, quando se apresentar, vamos saber, porque ele não vai dar conta. Outra alternativa é trancar o cara em uma concentração, mas isso não é certo, porque inibe o atleta da folga dele”, afirmou o dirigente.

Diretor de futebol do Fast, Rodrigo Novaes explicou que a tática utilizada no Tricolor é fazer visitas surpresas aos atletas, durante o período de festas.

“Na época de carnaval, sempre damos uma voltinha pela concentração, na casa onde estão hospedados. Levamos um lanche, um suco ou alguma coisa para ver como está a situação dos atletas e do local. Sempre damos essa fiscalizada. Como eles sabem que iremos fazer isso, nunca tivemos problemas”, citou.