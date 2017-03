Jogo entre Nacional e Princesa é destaque da rodada neste sábado

Campeonato Amazonense chega à quinta rodada, hoje, com três partidas. Duas delas serão disputadas no interior. Nacional e Tubarão jogam no Gilbertão e Penarol e Manaus FC, no Florão

Invicto e líder, Nacional tem quatro jogos no Estadual e acumula dez pontos. Arlesson Sicsú/ Nacional Divulgação

Manaus - Neste sábado, o Campeonato Amazonense de Futebol chega à 5ª rodada movimentando os extremos da tabela de classificação. Líder isolado, com dez pontos, o Nacional viaja para Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus), onde encara o Princesa do Solimões, quarto colocado, no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, às 15h.

Enquanto isso, em Manaus, Holanda e São Raimundo se enfrentam atrás da primeira vitória na competição. O duelo acontece às 16h, no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Já em Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus), o Penarol duela contra o Manaus FC, às 16h. Quem vencer, termina a rodada entre os quatro primeiros do campeonato. Todos os horários foram divulgados pela Federação de Futebol do Amazonas (FAF).

Apesar de seguir invicto no Estadual e ser líder isolado, o Nacional segue pressionado. O motivo da cobrança são as fracas exibições do time comandando pelo técnico Arthur Bernardes.

Nos últimos dois jogos, atletas azulinos xingaram torcedores, após marcar gols. Uma vitória sobre o rival de Manacapuru é fundamental para afastar todas as desconfianças. Por outro lado, o Princesa do Solimões não sabe o que é perder, em casa. Diante do Holanda e do Penarol, o Tubarão venceu por 1 a 0.

Após semana movimentada, o São Raimundo busca espantar a crise que se instalou no time da Colina, que perdeu nas três primeiras rodadas do Estadual. Para piorar, 15 jogadores e o treinador João Batista abandonaram o time. Para mudar a situação, o novo diretor de futebol do time, Cícero Custodio, o ‘Sássa da Construção Civil’, anunciou, ontem, a contratação do técnico Eduardo Clara e apresentou oito jogadores. Entre eles, está o goleiro Julião e o centroavante Pablo, que estavam no Maringá–PR.

Para fechar a rodada, no Estádio Floro de Mendonça, Penarol e Manaus FC fazem o famoso ‘jogo de seis pontos’. Quinto e sexto colocados, respectivamente, os times sabem que uma vitória garante uma vaga dentro da zona de classificação do Estadual.

O duelo entre Fast e Rio Negro, que fecha a rodada, acontece apenas no dia 15 de abril, às 17h, na Arena da Amazônia, conforme a tabela da FAF.

Jogos deste sábado:



Princesa X Nacional

Penarol X Manaus FC

Holanda X São Raimundo



Quarta-feira

Nacional 1 X 1 Penarol

Classificação PG J V SG

1 Nacional 10 4 3 3

2 Rio Negro 7 3 2 4

3 Fast Clube 6 3 2 2

4 Princesa 6 3 2 0

5 Penarol 4 4 1 0

6 Manaus 3 3 1 1

7 Holanda 1 3 0 -2

8 São Raimundo 0 3 0 -8