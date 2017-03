Lateral-esquerdo Edimar festeja chegada ao São Paulo: 'É uma honra'

Jogador chega por empréstimo até o final do ano e vai brigar por posição com Junior Tavares

São Paulo - O lateral-esquerdo Edimar já vai treinar com os jogadores do São Paulo, seu novo clube, nesta sexta-feira e espera mostrar seu valor após um período na reserva do Cruzeiro. Ele foi emprestado até o final do ano, mas espera permanecer no clube. "É uma honra poder representar um clube com tanta história. Representa muito chegar ao São Paulo e que seja o começo de uma nova etapa vitoriosa", disse o jogador, em entrevista ao site do clube.

Apesar de estar em boa forma física, ele sabe que não poderá atuar nas duas próximas partidas, contra Corinthians e São Bernardo, porque a lista de inscritos no Campeonato Paulista já está fechada. Mas ele espera que o time se classifique para a fase final para poder ser inscrito no Estadual e disputar a posição com Junior Tavares.

"Tive a oportunidade de disputar grandes campeonatos, como a Liga dos Campeões e a Liga Europa, e enfrentei jogadores renomados. Sem dúvida isso acrescentou bastante na minha carreira e me deixa bastante orgulhoso. Agora, no São Paulo, quero ajudar os meus novos companheiros em busca de uma grande temporada", afirmou.

O jogador foi formado nas categorias de base do Cruzeiro e no inicio de carreira rodou por times mineiros como Ipatinga e Tupi, além do Guarani, de Campinas, até ser emprestado ao Braga, de Portugal. A partir de 2009, fez sua carreira na Europa, em equipes modestas, até se destacar no Rio Ave e voltar para o Brasil.

"Joguei oito anos fora do país e aprendi bastante taticamente no futebol europeu. Neste período aprimorei a marcação e agora sei mesclar isso na defesa e no ataque. Geralmente, os laterais brasileiros atacam muito, então agora sei dosar isso melhor após essa experiência na Europa", explicou o lateral, que deve ser apresentado na próxima semana.