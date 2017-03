Com liberação do City, Gabriel Jesus faz fisioterapia no Palmeiras

Clube inglês enviou representantes para conhecer a estrutura do clube e só então deu aval

Gabriel Jesus visitou os ex-companheiros na última sexta-feira. Foto: Divulgação

São Paulo - Gabriel Jesus esteve na Academia de Futebol do Palmeiras na última sexta-feira, mas a visita vai se prolongar por mais alguns dias. Em processo de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o atacante passará por um breve trabalho de fisioterapia sob a orientação de Jomar Ottoni.

Na semana passada, o Manchester City enviou alguns representantes para conhecer a estrutura do Palmeiras e deu aval para que o atacante trabalhasse com o fisioterapeuta do clube alviverde. Assim, Jesus foi liberado para as sessões de fisioterapia.

Na última sexta-feira, Gabriel Jesus visitou os ex-companheiros e conheceu Eduardo Baptista, atual comandante do Palmeiras. Caminhou, de muletas, pelas instalações e passou por alguns exames no pé machucado. O ídolo dos palmeirenses ficará poucos dias no Brasil e depois volta para a Europa para terminar o tratamento.

A expectativa é de que o centroavante reforce o time de Pep Guardiola na reta final da temporada europeia. Gabriel Jesus rapidamente brilhou com a camisa do Manchester City e caiu nas graças da torcida do time inglês, mas a ascensão foi interrompida pela grave contusão sofrida em fevereiro.