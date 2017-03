Líderes, São Paulo e Timão fazem clássico no Morumbi, hoje

Rogério tentará encontrar um jeito de evitar que o meio-campista Pedrinho não desestabilize os jogadores do São Paulo com dribles. Fotos: Divulgação/São Paulo e Corinthians

São Paulo - Líderes dos Grupos A e B do Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians poderiam estar vivendo situações semelhantes. Mas não é o que acontece. No clássico deste domingo, às 15h (de Manaus), no Morumbi, o Tricolor precisa mais da vitória do que o Timão. Isso porque o time alvinegro já está classificado para a segunda fase, diferente do rival.

Mas nem por isso o técnico do Corinthians, Fabio Carille, pensa em poupar jogadores. Poucas horas depois do término da partida em que empatou com o Red Bull Brasil, por 1 a 1, na última quinta-feira, o elenco do Corinthians voltou aos treinamentos, visando ao clássico, pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão.

O treinador do Timão deve contar com o retorno de Balbuena e Jadson e deixou claro que deve manter Pedrinho entre os titulares. “Existe a possibilidade de contar com o Jadson e o Balbuena tem de esperar para ver como ele vai responder. As outras questões nós vamos ver como vão se apresentar. Jogamos na quinta e teremos pouco tempo para descansar”, explicou o treinador.

Em relação ao meia Pedrinho, ele deve permanecer na equipe, no lugar de Romero, que está com a seleção paraguaia, que disputa as Eliminatória para a Copa. Carille acredita que o momento é propício para manter o garoto na equipe, já que o time está classificado. “Ainda não decidi, mas são grandes as chances de ele iniciar o jogo. São essas partidas em que ele precisa aparecer e temos que passar confiança para o garoto. Estamos classificados e então tudo é tranquilo”, comentou.

No São Paulo, o atacante Gilberto é o artilheiro do time na temporada, com sete gols, ao lado de Cueva, e terá a missão de substituir o titular Lucas Pratto no clássico. Ele sabe que é um jogo bom para mostrar serviço e cair ainda mais nas graças da torcida, mas prefere um bom resultado do que feitos individuais.

“Se a gente vencer eu não me importo de não ir bem. Me importo com a vitória, porque sou competitivo e não gosto de perder. Se me falarem que eu não vou fazer gol, mas vamos ganhar, eu topo. Até se falarem que eu não jogo, mas que vamos ganhar, tudo bem. Queremos muito essa vitória, que nos daria muita confiança”, disse o jogador.