Luis Enrique faz mistério e não confirma permanência no Barcelona

Luis Enrique concedeu entrevista ao site do Barcelona e fala sobre sua permanência no clube. Foto: Divulgação

São Paulo - O técnico Luis Enrique não confirmou sua permanência no Barcelona após o término de seu contrato, ao fim desta temporada. Em entrevista ao site do próprio clube, o comandante despistou sobre seu futuro e admitiu a possibilidade de buscar novos ares a partir do meio do ano que vem.

"Meu futuro? Não sei. Não tenho nenhuma dúvida de que estou na melhor equipe, no melhor clube, com os melhores jogadores, em minha casa, com minha família, ganhando coisas e desfrutando muitíssimo. Mas também há uma coisa nesta profissão que é dura, que me custa, que tem sua parte negativa e que tenho que valorizar para as próximas temporadas. De todas as formas, sigo planejando o futuro imediato do clube", disse.

Luis Enrique estaria negociando o novo vínculo com a diretoria, mas sem um desfecho ainda. Se não chegar a um acordo, o treinador explicou que se distanciará da profissão por um tempo. "Tenho consciência de que será aqui ou não será em lugar nenhum. Tenho tempo, e o clube se mantém ao meu lado."

Jogador do Barcelona entre 1996 e 2004, Luis Enrique está em sua terceira temporada como técnico da equipe. Nos dois primeiros anos, faturou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei em ambos, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes em 2014/2015. A pressão por novas conquistas é intensa e pode determinar a saída do treinador.

"Tem que ser apaixonado, mas há um componente de desgaste muito claro. Querer ganhar sempre cansa muito, desgasta, e por isso não há treinadores que ficam muitos anos. Se você é treinador do Barça 24 horas por dia, é difícil desconectar. Até às 5h da manhã, às vezes, você é técnico do Barça", afirmou.