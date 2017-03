Manaus FC e São Raimundo disputam amistoso no Zamith, neste sábado

O jogo é com portões fechados – o acesso é liberado apenas para a imprensa. Foto: Emanuel Mendes Siqueira/Divulgação

Manaus - Após disputar o Torneio Início, o Manaus FC e São Raimundo têm outro compromisso na agenda. Neste sábado (11), às 10h, no Estádio Carlos Zamith, as equipes se enfrentam em partida amistosa, preparatória para o Estadual. O jogo é com portões fechados – o acesso é liberado apenas para a imprensa.

Na noite de quinta-feira, o Gavião do Norte jogou o Torneio Início e foi eliminado na primeira rodada, após perder por 1 a 0 para o Nacional, nas cobranças de pênaltis – o jogo terminou 0 a 0 no tempo regulamentar. O Tufão também foi eliminado na rodada inicial, pelo Rio Negro.

Esse será o quarto amistoso dos dois times na pré-temporada. O Gavião encara o Nacional, na primeira rodada do Amazonense. Já o Tufão estreia no Campeonato Amazonense contra o Rio Negro.